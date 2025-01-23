KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelleri sanatla aştı, Cemil Meriç’te moral aşıladı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, hayata sanatla tutunan Selahattin Genli ile bir araya gelerek ahşaptan maket ev yaptı

Engelleri sanatla aştı, Cemil Meriç'te moral aşıladı

23 Ocak 2025 Perşembe 11:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden Selahattin Genli ile ahşap atölyesinde bir araya geldi.

 

ÇOK KEYİFLİ BİR ETKİNLİK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylere destek olmaya ve onları hayata sıkı sıkıya tutacak çalışmalara devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde, çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden Selahattin Genli, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. Buluşmada, “Ahşap Atölyesi Özel Etkinliği” gerçekleştirilerek Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Selahattin Genli ile birlikte keyifli bir çalışmaya imza attı.

 

YAŞAM SEVİNCİ İLE ÖRNEK OLDU

Etkinlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine eğitmenleri de eşlik etti. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ahşap atölyesinde katılımcılar keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocukken elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bacağını kaybeden, kollarının ucuna taktırdığı aparatlarla birbirinden güzel eserler ortaya koyan Genli, yaşam sevinci ile örnek oldu.

 

AHŞAPTAN EV MAKETİ YAPTILAR

Etkinlik öncesinde özel çocuklara ahşap işlemeciliği hakkında kısa bir bilgi veren sanatçı Selahattin Genli, ev maketi ahşap malzemelerinin dağıtılmasıyla öğrencilere neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Ortaya çıkan her maket için öğrencileri kutlayan Genli, bu uğraşın hayatları boyunca devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

 

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Azmi ve hayata olan sevinci ile de dikkat çeken Selahattin Genli öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyadan, bilgisayardan ve televizyondan uzak durulması gerektiğini söyleyen sanatçı, “Boş zamanlarınızı anlamlı uğraşlarla geçirin. Mesela bugün yaptığınız uğraş çok önemli. Bir anınızı bile boşa harcamayın” şeklinde konuştu.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Genli, kendisini böylesine anlamlı ve güzel bir etkinlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile bir araya getirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de özel olarak teşekkür etti. Ortaya çıkan eserleri ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrencileri eğitmenleri de alkışlarıyla kutladı.

 

SELAHATTİN GENLİ KİMDİR?

13 yaşındayken iki elini ve bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmayı başaran Selahattin Genli, kendi tasarlayıp yaptırdığı özel aparatlar desteğiyle ahşap üzerine çalışmalar ve ahşap evler yapıyor. Kocaeli'nde yaşayan sanatçı, evinin çatısına kurduğu 5 metrekarelik atölyesinde yaptığı maket evler ile hayata tutunuyor. Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayattan ve sevmekten hiç vazgeçmeyen sanatçı ayrıca bateri çalıyor. Yaptığı çalışmalardan toplamda 8 ödülü bulunan Genli, dünya çapına yayılmak istiyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trabzon ve Çevresine Özel Transfer ve Tur Hizmetleri Trabzon ve Çevresine Özel Transfer ve Tur Hizmetleri
“Türkistan Coğrafyasının Manevi Başkenti Özbekistan“ kitabı Devri Alem Yayınları'ndan çıktı! “Türkistan Coğrafyasının Manevi Başkenti Özbekistan“...
“Körfez’in Geleneksel Sanatlar Serüveni” çok beğenildi “Körfez’in Geleneksel Sanatlar Serüveni” çok...
İsmail Kahraman'ın “Horasan'dan İran'a Devrialem“ adlı eseri yayımlandı İsmail Kahraman'ın “Horasan'dan İran'a Devrialem“...
Gebze’nin üç asrına şahitlik eden namazgâhlı çeşme Gebze’nin üç asrına şahitlik eden namazgâhlı...
Türklerin Dünyaya Yayıldığı Yer Altay kitabı Devri Alem Yayınları'ndan çıktı! Türklerin Dünyaya Yayıldığı Yer Altay kitabı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Trabzon ve Çevresine Özel Transfer ve Tur Hizmetleri
5ktur firması olarak, Trabzon ve çevresindeki en kaliteli transfer ve tur hizmetlerini sunmaktan gurur duyuyoruz....

Haberi Oku