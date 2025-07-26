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KÜLTÜR VE SANAT:
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Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı

Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı Gebzelilerden Etkinliğe Yoğun İlgi.

Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı

26 Temmuz 2025 Cumartesi 14:08

 Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları etkinlikleri başladı. Tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Eskihisar Kalesi’nde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

Program, açık hava sinema gösterimiyle başladı. Film gösterimi öncesinde izleyicilere patlamış mısır ikram edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu İlk programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

AMACIMIZ SOSYAL ORTAMLAR OLUŞTURMAK

Gösterim öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi sanatla buluşturduğumuz bu özel mekânda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız, hemşerilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçireceği sosyal ortamlar oluşturmak,” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasında, Eskihisar Kalesi'nin kültür ve sanat etkinlikleriyle daha da canlanacağını vurguladı.

Sanatla dolu akşamda, GESMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği bir stant da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

(Erkan ERENLER)

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