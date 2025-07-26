Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı

Program, açık hava sinema gösterimiyle başladı. Film gösterimi öncesinde izleyicilere patlamış mısır ikram edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu İlk programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.
AMACIMIZ SOSYAL ORTAMLAR OLUŞTURMAK
Gösterim öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi sanatla buluşturduğumuz bu özel mekânda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız, hemşerilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçireceği sosyal ortamlar oluşturmak,” dedi. Başkan Büyükgöz konuşmasında, Eskihisar Kalesi'nin kültür ve sanat etkinlikleriyle daha da canlanacağını vurguladı.
Sanatla dolu akşamda, GESMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği bir stant da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
(Erkan ERENLER)