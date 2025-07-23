Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başlıyor Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları etkinliği, 25 Temmuz Cuma akşamı başlıyor. Tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla Gebze’nin kültür hazinelerinden biri olan Eskihisar Kalesi, 3 Ağustos Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:22