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KÜLTÜR VE SANAT:
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Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başlıyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları etkinliği, 25 Temmuz Cuma akşamı başlıyor. Tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla Gebze’nin kültür hazinelerinden biri olan Eskihisar Kalesi, 3 Ağustos Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başlıyor

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:22

 Programın ilk akşamında, 25 Temmuz Cuma günü saat 20:45’te Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Babam ve Oğlum” filmi gösterilecek. Duygusal sahneleriyle izleyicilerin hafızasında yer eden film, tarihi kalenin mistik dokusunda bambaşka bir deneyim yaşatacak. 26 Temmuz Cumartesi akşamı ise milyonların kalbine dokunan “7. Koğuştaki Mucize”,
27 Temmuz Pazar akşamı ise Türk yapımı uluslararası başarıya imza atan Ayla” filmi sinemaseverlerle buluşacak. Tüm film gösterimleri saat 20:45’te başlayacak. Etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

(Ömer İLGEÇ)
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