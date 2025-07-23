Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başlıyor
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları etkinliği, 25 Temmuz Cuma akşamı başlıyor. Tarihi atmosferi ve eşsiz manzarasıyla Gebze’nin kültür hazinelerinden biri olan Eskihisar Kalesi, 3 Ağustos Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
27 Temmuz Pazar akşamı ise Türk yapımı uluslararası başarıya imza atan “Ayla” filmi sinemaseverlerle buluşacak. Tüm film gösterimleri saat 20:45’te başlayacak. Etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.
(Ömer İLGEÇ)