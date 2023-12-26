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Gazeteci Ülker, yüksek lisans programını tamamladı

Gazetemizin yazıişleri müdürü TRT Gebze bölge temsilcisi, AA foto muhabiri Ümit Ülker, gazetecilik alanındaki tezli yüksek lisans eğitimi programını tamamlayarak görev yaptığı Gebze basınında alanında ilk yüksek lisans mezunu gazetecisi oldu.

Gazeteci Ülker, yüksek lisans programını tamamladı

26 Aralık 2023 Salı 11:01

Kocaeli’nin Gebze bölgesinde 2001 yılından bu yana çeşitli medya kuruluşlarında muhabirlik, haber ve yazı işleri müdürlüğünün yanısıra editörlük ile yurt genelinde ve uluslararası alanda yayın yapan televizyon ve ajansların temsilciliği  görevlerinde de  bulunan Ülker, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda tezlik yüksek lisans eğitim programını tamamladı. Ülker’in mezuniyet tezini ise “Alternatif medya açısından yurttaş gazeteciliği ve haberde güvenilirlik ölçütleri” isimli çalışmayla tamamladı. Ülker’in tez çalışması “Ulusal Tez Merkezi’nin” yok.gov.tr. Adresinde yayınlanmaya başladı.

SEKTÖRE BAŞLADIĞINDA GEBZE’NİN  İLK İLETİŞİM MEZUNU GAZETECİSİYDİ…

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2000’li yılların başında mezun olan  Ülker Gebze bölgesinde ilk iletişim fakültesi gazetecilik mezunu.    Yaklaşık 22 yıldır medya sektörünün içinde yer alan Ülker pekçok özel habere imza atarak hem bölgemizdeki önemli gelişmeleri Türkiye’ye duyurulmasını sağladı hem de pekçok sorunun çözümüne katkı sağladı.

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASINI ALARAK MEZUN OLDU

Eğitimin önemine inanan Ülker, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans programını geçtiğimiz yıl jüri önünde savunmasını yaparak programı tamamladı. Daha sonra Ulusal Tez Merkezi’nde “Alternatif medya açısından yurttaş gazeteciliği ve haberde güvenilirlik ölçütleri” isimli tezi yayınlanmaya başladı. Ülker, akademik çalışmasında son yıllarda “alternatif medya” olarak da tanımlanan “sosyal medya” veya “internet tabanlı” uygulamalara dayalı olarak gazetelerin haber merkezlerine ulaştırılan “ihbar, fotoğraf, video”ların haberleştirilmesi ya da haberleştirilememesi süreci ele alınıyor. Profesyonel gazeteciliğin bu süreçte kendilerine ulaşan iletilerin işlenmesindeki ya da işlenmemesindeki ölçütler  tespit edilmiştir. Ülker, alanında yaptığı bu ilk çalışmayla gazeteciliğin akademik literatürüne yeni kavramlar kazandırmıştır.

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