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Gebze'deki Yetenekler Bu Etkinlikle Ortaya Çıkacak

Büyükşehir Konservatuvarının Gebze Yetenek Sınavları için başvuru süresi Pazartesi günü (21 Ekim) başlıyor

Gebze'deki Yetenekler Bu Etkinlikle Ortaya Çıkacak

20 Ekim 2024 Pazar 11:17

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Gebze ilçesindeki yeni eğitim binasında yetenek sınavları düzenleyecek. Gebze Yetenek Sınavları başvuruları Pazartesi (21 Ekim) günü itibariyle başlayacak. Başvurular 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Yetenek sınavlarına girmek isteyenler başvurularını ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirecek.

 

BRANŞLAR VE YAŞ ARALIKLARI

Gebze ilçesinde yapılacak Konservatuvar Yetenek Sınavları; Piyano (7-8 yaş),  klasik gitar (10-17 yaş), Batı Keman (8-16 yaş), Bağlama (9-30 yaş), Çocuk Resim (9-16 yaş), Yetişkin Resim (17- 55 yaş) ve Ebru (17-55 yaş) branşlarında yapılacak. Vatandaşlar kendi yaş aralıklarına uyan branşı seçerek sınav başvurularını yapabilecek. Sınavlar 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 5 Kasım Salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. 6-7 ve 8 Kasım tarihleri arasında yetenek sınavlarında başarılı olanlar için kayıt dönemi başlayacak. Dersler ise 11 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

 

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, İzmit Fuar içindeki binasında eğitimlerini sürdürüyor. Gebze ilçesinden gelen yoğun talep nedeniyle bu ilçede de bir eğitim binası olması yönünde karar verildi. Söz konusu çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

 

7 SANAT DALINDA EĞİTİM VERİLECEK

Gebze Olimpik Yüzme Havuzu karşısındaki Konservatuvar Binası, toplam 600m2 kapalı alandan oluşuyor. Binada Belediye Konservatuvarının; Batı Müziği – Piyano, Klasik Gitar, Keman, Bağlama, Geleneksel Sanatlar – Ebru, Güzel Sanatlar- Çocuk Resim, Yetişkin Resim Bölümlerindeki toplam 7 sanat dalında eğitim verilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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