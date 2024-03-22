Gebzeli kadınlardan “yapay zekalı şiir” sergisi…

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu (KOŞYAZ) olarak 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Gebze’de bir ilk gerçekleştirilerek Gölcüönü Meydanı’nda yapay zekâ destekli şiir sergisi açıldı.

Gebze Kent Meydanında açılan sergiye Gebze Belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Gençlik Müdürü Köksal Turan, Araştırmacı Yazar Belgeselci İsmail Kahraman, Tarihçi-Yazar Recep Kankal, basın mensupları, birçok edebiyat ve sanatsever katılım sağladı.



YAPAY ZEKALI ŞİİR SERGİSİ…

Grafiker Zehra Demirci çalışması olan Türkiye'de ilk kez yapılan Yapay Zekâ Destekli (Şiir) Dijital Sanat Sergisi'nde Ümran Yavaş Tepecik, Ayşe Ovalı, Demet Gözütok, Zehra Demirci, Özlem Pazvant, Hülya Ekmekci, Özge Erbay, Kevser Hülya Güner, Kevser Aslantürk, Sibel Çakcak, Müzeyyen Ocaklı, Bahriye Gürpınar Geredeli, Münteha Çeb,Sebahat Atilla, Güzide Tuncay Çetiner, Semra Örnek, Ödül Ece Kızıldağ, Ayşe Polat Öğünç ve Hacer Alioğlu-Yakuti’nin eserleri yer aldı.

KAREKOD OKUTARAK ŞİİRLERİNİ DİNLİYORLAR…..

Farklı konularda şiirlerin yer aldığı sergide katılanların ilgilisi de yoğundu. Ziyaretçiler resimler üzerinde yer alan QR kodları okutarak yazarın sesinden de şiirleri dinleme imkanı buldular. Zehra Demirci’nin hayal gücü ve tasarımı ile bütünleşen şiirler, yeni teknoloji sayesinde edebiyatın da kullanılabilirliği görülmüş oluyor. Açılış sırasında konuşan Hacer Alioğlu, Gebze’de böyle bir oluşumda bulunmakla ve insanları edebiyatın ve şiirin gücünde buluşturmakla çok memnun olduklarını dile getirdi. Desteklerinden dolayı Gebze Belediyesi’ne de teşekkürlerini sundu. (ÜMİT ÜLKER)



