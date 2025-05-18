Gençler, “Kim Korkar Sınavdan?” ile moral buldu

Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest’te gençlere özel, anlamlı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Kim Korkar Sınavdan?” adlı oyun, Milli İrade Meydanı’nda gençler ve aileleriyle buluştu.

GENÇLERİN DÜNYASINA DOKUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın hazırladığı ve sınav stresiyle baş etmeye çalışan gençlerin hikâyesini mizahi bir dille ele alan “Kim Korkar Sınavdan?” adlı oyun, izleyicilere hem kahkaha attırdı hem de farkındalık yaşattı. Üniversiteye hazırlanan gençlerin yaşadığı baskı, kaygı ve aile-öğrenci-öğretmen ilişkilerini anlatan “Kim Korkar Sınavdan?”, festivalin duygusal ve düşündürücü anlarından biri oldu.

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ VARDI

Oyuna gençlerin yanı sıra çok sayıda aile de ilgi gösterdi. Aileler, çocuklarının yaşadığı sınav baskısını sahnede izleyerek empati kurma fırsatı buldu. Sahne performansı kadar dekor ve kostüm tasarımı da büyük beğeni topladı.

MORAL VE MOTİVASYON SAHNESİ

Büyükşehir tarafından EnFest kapsamında sahnelenen bu özel oyun, özellikle sınav dönemindeki gençlerin moral bulmasını sağladı. Eğlenceli diyaloglar, yer yer düşündüren sahneler ve enerjik oyunculuklarla dolu oyun, gençlere "yalnız değilsiniz" mesajını verdi.



(Ömer İLGEÇ)