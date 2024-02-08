GTO’da İsmail Kahraman’dan deprem konulu gazete manşetleri sergisi

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Gebze Ticaret Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi açılan Deprem konulu Gazete Manşetleri sergisi büyük ilgi gördü. Açılan sergide, yerel ve ulusal gazetelerin geçmişteki depremlerde attıkları manşetler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından yer verilen manşetleri yer aldı.

GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı açıklamada 800’den fazla depremle ilgili gazete manşeti arşivine sahip olduklarını ve bunların bir kısmını Gebze Ticaret Odasında “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi ziyaretçiler ile buluşturdukları belirtti.

ASLANTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Deprem sergisi ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise

Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunun altını çizerek maalesef yakın tarihte çok canlar kaybettiklerini söyledi. Başkan Aslantaş, depremler ekonomimize çok ciddi kayıtları oluyor. Oda olarak depremi sürekli gündemde tutarak diz çökmemek ve ayakta kalmak adına önemli çalışmalar yapmalıyız. Olası Marmara depreminden olası asgari düzeyde etkilenmek için çalışmalarımızı yapmalıyız. Depreme hazırlıklı olma adına sürekli İnşaat Mühendisleri odamız ile diyalog halindeyiz. ”dedi.

Başkan Aslantaş ayrıca Deprem Konulu Gazete Manşetleri sergisi için Devr-i Alem program yapımcısı ve İKTAV Başkanı İsmail Kahraman’a katkılarından dolayı da teşekkür etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Kadı ise “Türkiye afetler ülkesi. Yerelde ve genelde afet planları çerçevesinde bir eylem planı hazırlamamız gerekir.” Şeklinde konuştu.











