Hereke halısının dünya çapındaki ünü yeniden parlıyor

Osmanlı döneminden bu yana kültür mirası olarak kabul edilen, ince işçiliği ve eşsiz tasarımlarıyla ün salan Hereke halısı markasını yaşatmak için kurulan müzede ilk üretim tamamlandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Hereke'de bulunan ve eski Sümerbank lojmanı olarak kullanılan tarihi taş apartmanda geçtiğimiz aylarda Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi kuruldu. Merkezde ipek halı dokumacılığını öğrenmek isteyen kadınlar, geleneksel tezgahlarda eğitim gördü.

Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi'nde ilk halı üretimi de tamamlandı. Çalışmanın tamamlandığı atölyede, kurdele Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından kesildi.

"Hereke'nin ruhuna dokunduk"

Dokuma tezgahlarında aylarca verilen emek sonrasında tamamlanan halıları inceleyen Şener Söğüt, "Böylesine güzel bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyim. Arkadaşlarımızın emekleriyle 2 halı, tezgahlarda büyük bir özenle dokundu. Bizde bugün halıların son ilmeklerini attık ve kestik. Bu önemli proje ile adeta Hereke'nin ruhuna dokunduk. Hereke demek, zarafet ve ipek halılar demek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

İHA