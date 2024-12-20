banner1106
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hereke halısının dünya çapındaki ünü yeniden parlıyor

Osmanlı döneminden bu yana kültür mirası olarak kabul edilen, ince işçiliği ve eşsiz tasarımlarıyla ün salan Hereke halısı markasını yaşatmak için kurulan müzede ilk üretim tamamlandı.

Hereke halısının dünya çapındaki ünü yeniden parlıyor

20 Aralık 2024 Cuma 15:09

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Hereke'de bulunan ve eski Sümerbank lojmanı olarak kullanılan tarihi taş apartmanda geçtiğimiz aylarda Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi kuruldu. Merkezde ipek halı dokumacılığını öğrenmek isteyen kadınlar, geleneksel tezgahlarda eğitim gördü.  
 Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi'nde ilk halı üretimi de tamamlandı. Çalışmanın tamamlandığı atölyede, kurdele Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından kesildi. 
   
 "Hereke'nin ruhuna dokunduk" 
 Dokuma tezgahlarında aylarca verilen emek sonrasında tamamlanan halıları inceleyen Şener Söğüt, "Böylesine güzel bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyim. Arkadaşlarımızın emekleriyle 2 halı, tezgahlarda büyük bir özenle dokundu. Bizde bugün halıların son ilmeklerini attık ve kestik. Bu önemli proje ile adeta Hereke'nin ruhuna dokunduk. Hereke demek, zarafet ve ipek halılar demek. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kültürel mirasımız miniklere tanıtıldı Kültürel mirasımız miniklere tanıtıldı
Vatandaşlar Vatandaşlar "Benimle Güler Misin?" ile eğlendi
Mevlevi Evi’nde 'Şeb-i Arus' etkinliği Mevlevi Evi’nde 'Şeb-i Arus' etkinliği
Akademi Liseli gençler, sanatı gönüllere nakşetti Akademi Liseli gençler, sanatı gönüllere nakşetti
Engelleri bu kez horonla aştılar Engelleri bu kez horonla aştılar
Tramvayda Yerli Malı Haftası Tramvayda Yerli Malı Haftası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kültürel mirasımız miniklere tanıtıldı
Büyükşehir; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında ata tohumunun korunmasını...

Haberi Oku