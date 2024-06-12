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İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı'nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi'nde bir grup tarihçi tarafından anıldı.

İKTAV Başkanı Kahraman: 'Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

12 Haziran 2024 Çarşamba 14:05

  Kocaeli yarımadasının Türk-İslam toprakları haline gelmesine sebep olan Palekanon Zaferi'nin 695. Yıldönümü, savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi'nde tarihçilerin katılımıyla anıldı. İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı'nın Başkanı İsmail Kahraman'ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi'nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı'nın tarihi açısından son derece önemli dönüm noktası olduğuna, İstanbul'un fethi açısından da önemli olduğa dikkat çekti.  
  İKTAV Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, "11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki  Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde mücadele eder. Bizans'ın saldırmasıyla bu savaş başlar, Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze'nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze'nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi  Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.   
  Tarihçi Resul Orman ise yaptığı açıklamada. "Halil İnancık'a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca'da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu.  
  Tarihçi-yazar Mehmet Asıf Işık ise “Yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu. 



İHA
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