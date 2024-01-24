KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk karneleri KO-MEK'ten

Çocuk oyun odalarında eğitim alan minikler ilk karne sevinçlerini KO-MEK ile yaşadı.

İlk karneleri KO-MEK'ten

24 Ocak 2024 Çarşamba 11:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2023 yılını yüz bin kursiyer hedefini aşarak dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerlerine özgün eğitimin yanı sıra ortaya koyduğu projelerle yenilikler yaşatan KO-MEK, annesi kursa gelen 0-6 yaş çocuklarına da çocuk oyun odalarında eğitim vermeye devam ediyor. Özellikle kursiyer annelerin gözü arkada kalmasın diye KOMEK kurs merkezleri içinde oluşturulan çocuk oyun odalarına gelen minikler ilk karne heyecanını yaşadı. İlk karnelerini eğitmenlerinin elinden alan minikler aileleri ile hazırlanan sınıflarda fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi. 
 KO-MEK kurs merkezi çocuk oyun odalarında eğitim alan çocukların eğitmenleri ile birlikte hazırladıkları karne konsepti ile ara tatile giren çocuklar bir taraftan şarkılar söyledi bir taftan da eğlendi. KO-MEK toplamda çocuk oyun odası branşında 17 bin 439 çocuk kursiyere eğitim verirken, 2023-2024 yılı 1. döneminde ise 2 bin 637 aktif kursiyere eğitim vermeye devam ediyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi'de keyifli...
Miniklerden çocuk festivaline yoğun ilgi Miniklerden çocuk festivaline yoğun ilgi
"Dönme Dolap" İlk Kez Seyirciyle Buluştu
Osmanlı Müzesi Kartepe'ye Çok Yakıştı Osmanlı Müzesi Kartepe'ye Çok Yakıştı
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28 Ocak 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (22-28...
Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21 Ocak 2024) Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (15-21...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi'de keyifli...
Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi çerçevesinde 3 bin 225 öğrenci Kartepe Genç Akademi'yi...

Haberi Oku