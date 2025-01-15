İsmail Kahraman'ın kaleme aldığı ve Devri Alem Yayınları'ndan çıkan "Doğu Afrika'da Devrialem," Afrika kıtasının bilinmeyen güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir rehber sunuyor.

İsmail Kahraman'ın kaleme aldığı ve Devri Alem Yayınları'ndan çıkan "Doğu Afrika'da Devrialem," Afrika kıtasının bilinmeyen güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir rehber sunuyor. Kitap, bölgenin hem kendi dinamikleriyle hem de dış müdahalelerle şekillenen tarihine ışık tutarak, coğrafyasını ve insanlarını derinlemesine inceliyor.

"Doğu Afrika'da Devrialem," okuyucularını Afrika'nın çeşitli ülkelerinde, şehirlerinde, köylerinde ve evlerinde bir yolculuğa çıkararak, bu kadim kıtanın kültürel zenginliklerini ve insanlarını daha yakından tanıtmayı amaçlıyor. Afrika halklarının sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerine rağmen karşı karşıya kaldıkları zorlu yaşam koşullarını gözler önüne sererken, yaşanan dramların dünya genelinde farkındalık yaratacak dersler sunmasını hedefliyor.

Kitap, tarihi olayları ve durumu ele alarak, okuyuculara Afrika'nın gerçek yüzünü keşfetme fırsatı tanıyor. İsmail Kahraman'ın titizlikle hazırladığı bu eser, Afrika kıtasını anlamak ve anlatmak için bir köprü niteliğinde.

Arka Kapak Yazısı: "Dünden bugüne gerek kendi içinde gelişen gerekse dışarıdan yapılan müdahalelerle bölgenin tarihini oluşturan, coğrafyasını belirleyen ve insanını şekillendiren olayları ve durumları ele alarak çokça merak edilen bu güzel kıtayı ve insanlarını, ülkelerinde, şehirlerinde, köylerinde hatta evlerinde ziyaret ederek onları daha yakından tanımak ve tanıtmak, anlamak ve anlatmak istiyoruz… Afrika halklarının sahip oldukları yer altı ve yer üstü zenginliklerine rağmen yaşamak zorunda bırakıldıkları zorlu hayatın Dünya’nın diğer kıtalarında yaşayan insanlara aktarılmasına ve Afrika’da yaşanmış ve yaşanmakta olan dramlardan çıkarılacak dersler konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik ufak da olsa katkı sağlayabilmek dileğiyle…"

Bu kapsamlı eser, tarih ve kültüre meraklı okurlar için mutlaka okunması gereken bir başyapıt. Keyifli okumalar dilerim!



Kitabı incelemek ve satın almak için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/dogu-afrikada-devrialem/704320.html