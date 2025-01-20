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İsmail Kahraman'ın "Horasan'dan İran'a Devrialem" adlı eseri yayımlandı

İsmail Kahraman'ın "Horasan'dan İran'a Devrialem" adlı eseri, sizi İran'ın büyüleyici şehirlerine ve tarihi noktalarına unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

İsmail Kahraman'ın

20 Ocak 2025 Pazartesi 13:18

İsmail Kahraman'ın "Horasan'dan İran'a Devrialem" adlı eseri, sizi İran'ın büyüleyici şehirlerine ve tarihi noktalarına unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Devri Alem Yayınları'ndan çıkan bu kitap, Tahran'dan başlayıp Rey, Kum, Kaşan, İsfahan, Şiraz, Meşhed, Tus, Nişabur ve Şahrud şehirlerine kadar uzanan geniş bir güzergahı kapsıyor.

Belgesel tarzında yazılmış olan eser, her bir şehri adım adım gezerek detaylı bir şekilde okuyucuya sunuyor. Kahraman, bu şehirlere dair tarihi notlar düşerken, aynı zamanda zamana tanıklık eden görüntülerle belgesel bir derinlik katıyor. Bu kitap, İran'ın kültürel ve tarihi zenginliklerine dair merak uyandırıcı bir rehber olma özelliğini taşıyor.

"Horasan'dan İran'a Devrialem", sadece bir gezi kitabı değil, aynı zamanda İran’ın tarihini ve kültürünü derinlemesine keşfetmek isteyenler için benzersiz bir kaynak. Kahraman'ın akıcı anlatımı ve detaylı gözlemleri, okuyucuyu İran'ın sokaklarında, pazarlarında ve tarihi mekanlarında büyülü bir serüvene davet ediyor. İran'ın büyüleyici atmosferini hissetmek ve bu toprakların kadim hikayelerini öğrenmek isteyen herkes için bu eser, kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Siz de "Horasan'dan İran'a Devrialem" ile İran’a sanal bir seyahat yapmak ve bu büyüleyici ülkenin derinliklerine dalmak ister misiniz? Bu kitap tam size göre!

Kitabı incelemek ve satın almak için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/horasandan-irana-devrialem/705023.html

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