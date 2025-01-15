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İsmail Kahraman'ın yeni kitabı TUNA BOYLARI çıktı!

İsmail Kahraman’ın kaleminden çıkan ve Devri Alem Yayınları'ndan yayımlanan "Tuna Boyları" adlı kitabı, tarih ve medeniyet severler için büyük bir heyecanla raflardaki yerini aldı.

İsmail Kahraman'ın yeni kitabı TUNA BOYLARI çıktı!

15 Ocak 2025 Çarşamba 13:45

İsmail Kahraman’ın kaleminden çıkan ve Devri Alem Yayınları'ndan yayımlanan "Tuna Boyları" adlı kitabı, tarih ve medeniyet severler için büyük bir heyecanla raflardaki yerini aldı. Kitap, Tuna Nehri’nin etrafında şekillenen zengin kültürel mirası ve tarihi olayları ustalıkla ele alıyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın sözleriyle, "Türkün gönlünde dağ varsa Balkan, ırmak varsa Tuna" ifadesinin özünü kavramak isteyen okuyucular, bu eserde Balkanlar’dan Tuna boylarına uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacaklar.

Kitabın arka kapağında yer alan etkileyici dizeler, Tuna Nehri'nin güzelliklerini ve tarihsel önemini okuyuculara adeta bir şiir tadında sunuyor. Âşık Çelebi’nin Tuna Nehri'ni "Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna" sözleriyle tasvir ettiği gibi, bu eser de nehrin Anadolu’dan Viyana’ya uzanan Osmanlı medeniyetinin taşıyıcısı rolünü gözler önüne seriyor.

Tuna Nehri’nin Almanya’nın Karaormanlar’ından doğup, Karadeniz’e kadar uzanan 2800 kilometrelik yolculuğu, tarihi ve kültürel bağlamda anlatılıyor. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu büyük nehir çevresinde kurduğu kalıcı medeniyeti detaylarıyla okuyuculara sunarak, tarihe ve kültüre meraklı herkes için vazgeçilmez bir kaynak olma niteliği taşıyor.

"Tuna Boyları", tarih, kültür ve edebiyat tutkunları için bulunmaz bir eser olarak dikkat çekiyor. Bu kitapla Tuna Nehri'nin etrafında akıp giden büyüleyici bir tarih ve medeniyet yolculuğuna çıkmaya hazır olun.

Kitabı incelemek ve satın almak için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/tuna-boylari/704319.html
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