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İzmit Kent Meydanı’nda çocuk kahkahaları yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi coşkusunu İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu şenlik alanında yaşatmaya devam ediyor.

İzmit Kent Meydanı'nda çocuk kahkahaları yükseliyor

09 Mart 2025 Pazar 11:28

 Büyükşehir Belediyesi’nin “Çık Dışarıya Oynayalım” adıyla düzenlendiği Ramazan şenlikleri ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Her gün İzmit Kent Meydanı’nda kurulan çadırda buluşan çocuklar ve aileler, sayısız etkinliklerle hafızalara yer edinecek bir Ramazan ayı yaşıyor.

 

KOCAELİ’NDE RAMAZAN DOPDOLU GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla özel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleşen “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı Ramazan şenlikleri ilk gününden itibaren İzmit Kent Meydanı’nda yoğun katılımla devam ediyor. Aileler ve çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle dolu şenlik alanını doldurarak bu manevi atmosferi doyasıya yaşıyor.

 

KELOĞAN COŞTURDU, ÇOK GÜLDÜRDÜ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen şenliklerde, her hafta sonu çocukların sevdiği karakterler sahneye çıkıyor. Bu hafta çocukların severek izlediği “Keloğlan” çizgi film kahramanları minik hayranları ile buluştu. Etkinlikte sahneye çıkan Keloğlan, Bilgecan Dede ve Balkız karakterleri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

 

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ VARDI

Alanı dolduran yüzlerce çocuk, Hacivat-Karagöz gölge oyunları, fasıl dinletileri ve sahne gösterileriyle geleneksel Ramazan eğlencelerini keşfetti. Aileler ise büyük bir ilgiyle çocuklarının bu mutlu anlarına tanıklık etti. Çadırı tıklım tıklım dolduran katılımcılar, ibriklerle dağıtılan Ramazan şerbeti, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla eski Ramazanların nostaljisini yaşadı. Büyük ilgi gören şenlikler, çocukların kahkahaları ve ailelerin coşkusuyla Ramazan’a ayrı bir renk kattı.

 

ETKİNLİKLER TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün 14.00-15.00 saatleri arasında mukabele programı düzenleniyor. Hafta içi atölyelerde sağlıklı yaşam söyleşileri ve el sanatları etkinlikleri ile katılımcılar keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde sahne gösterileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri şenliğe ayrı bir atmosfer katıyor. Etkinlikler kapsamında 15 Mart’ta Hay Hak, 22 Mart’ta Kukuli sahnede olacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini çocuklara ve ailelere yaşatmaya devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)

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