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Kadın akademisyenler sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

Büyükşehir, SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kadın Akademisyenler Sergisi” gerçekleştirdi. Sergi 17 Mart’a kadar konuklarını ağırlayacak.

Kadın akademisyenler sergisi, ziyaretçilerini bekliyor

12 Mart 2025 Çarşamba 10:47

 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan SEKA Kâğıt Müzesi, kadın akademisyenlere yönelik anlamlı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan sergi 17 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

 

SANAT VE TASARIM ORTAK BİR ANLATIMLA BİRLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve tasarımı ortak bir anlatımla birleştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda SEKA Kâğıt Müzesi’nde sergilenen "II. Kadın Akademisyenler Sergisi”, akademik dünyada yer alan kadın sanatçılarının eserlerini bir araya getirerek, sanatın disiplinler arası gücünü vurguluyor. Küratörlüğünü E. Begüm Savcın ve Şeniz Kabadayı Yuvarlak’ın üstlendiği sergide, farklı akademik disiplinlerden gelen kadın sanatçılar özgün eserleriyle sanatseverlerle buluştu. Sanat ve tasarımın ortak bir anlatımla birleştiği bu etkinlik, akademik ve sanatsal üretimin iç içe geçtiği özgün bir platform oluşturmayı amaçladı.

 

17 MART’A KADAR KADIN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Serginin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde SEKA Kâğıt Müzesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilmişti. Kadın emeği ve yaratıcılığını kutlayan etkinlik, 17 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış töreni sırasında eser sahipleriyle bir araya gelen sanatseverler, sanatçılarla birebir iletişim kurarak eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi, kadın sanatçılar için güçlü bir ifade alanı yaratırken, sanat ve akademinin buluştuğu bir köprü işlevi de görüyor. Etkinlik, sadece sanatseverler için değil, aynı zamanda kadın sanatçıların sanatsal üretimlerini daha geniş kitlelere sunma fırsatı da sundu.

 

SANATIN ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİNİ DENEYİMLEME FIRSATI

Sergiye Kocaeli Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi farklı üniversitelerden akademisyen kadın sanatçılar katıldı. Katılımcı sanatçılar arasında; resim, heykel, fotoğraf, grafik tasarım, iç mimarlık, seramik, el sanatları ve daha birçok alanda eserler üreten isimler yer aldı. Sanatseverler, sergi boyunca farklı akademik disiplinlerden gelen bu özgün eserleri keşfederek sanatın çok yönlü etkilerini deneyimleme fırsatı buldu.

(Ömer İLGEÇ)

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