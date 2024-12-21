"Kadınlar ailenin kurulmasından yaşatılmasına kadar en önemli rolü üstlenmektedir" Başiskele'de düzenlenen aile içi etkili iletişim toplantısına katılan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele'de kadınlar her zaman baş tacıdır. Aile içi iletişimde büyük öneme sahip olan kadınlar, ailenin kurulmasından yaşatılmasına kadar en önemli rolü üstlenmektedir" dedi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 10:51