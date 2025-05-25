Kadınlar ve çocuklar kültürün kalbinde buluştu

“KOCAELİ KADINLARI MÜZEDE” ETKİNLİĞİ

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu yıl da Kocaeli’nde birbirinden özel etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğü iş birliğinde “Kocaeli Kadınları Müzede” etkinliği gerçekleştirildi.

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Anne Şehir Merkezlerinden hizmet alan kadınlar ve çocukların katılımıyla hayata geçirilen etkinlikte, kültürel mirasın izlerini taşıyan sergiler, eğitici söyleşiler ve atölyeler yer aldı. Etkinliğin açılışında yer alan “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi, çocukların Türkçeye dair farkındalıklarını ortaya koydukları öğretici çalışmalarla dikkat çekti. Ziyaretçiler, dilimizin kültürel derinliğini çocuk gözüyle keşfetmenin keyfini yaşadı.

“MODERN ÇAĞDA EBEVEYN OLMAK” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Program dahilinde Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu tarafından gerçekleştirilen “Modern Çağda Ebeveyn Olmak” başlıklı söyleşi, dijital çağda ebeveynliğin getirdiği zorluklara ışık tuttu. Psikolog Saraçoğlu, günümüz ebeveynlerinin bilgi bombardımanı altında kaldığını belirterek, “Günümüzde ebeveynler, her konuda farklı uzman görüşleri ve içerikler arasında sıkışıyor. Bu da anne babaların çocuklarının gerçek ihtiyaçlarını fark etmesini zorlaştırıyor. Oysa sağlıklı ebeveynlik, her bilgiyi uygulamak değil; kendi çocuğunu anlayarak, bağ kurarak ilerlemektir” şeklinde konuştu.

REHBER EBEVEYNLİK DİJİTAL ÇAĞIN ANAHTARI

Söyleşide “rehber ebeveynlik” kavramına da dikkat çeken Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Rehber ebeveyn; sınır koyarken sevgiyle yaklaşan, ekranı yasaklamak yerine birlikte anlamlandırmayı seçen kişidir. Çocuğun dijital dünyayla kurduğu ilişkiyi yargılamadan gözlemlemek, merakla dinlemek ve birlikte düşünmesini sağlamak çok değerlidir.”

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELERLE RENKLİ ANLAR

Etkinlik süresince çocuklar için masa oyunları, akıl ve zekâ etkinlikleri, sanat ve boyama atölyeleri düzenlendi. Minikler hem eğlenip hem öğrendikleri keyifli bir gün geçirdi. Program, müze bahçesinde gerçekleştirilen ikram ve paylaşım saatiyle son buldu. Katılımcı kadınlar evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaşarak dostluk, dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdi. Kültürün, bilginin ve paylaşmanın bir araya geldiği “Kocaeli Kadınları Müzede” etkinliği, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sundu.



(Erkan ERENLER)