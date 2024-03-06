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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kartepe'de kulakların pası silindi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Türk sanat müziği konseri kulakların pasını sildi.

Kartepe'de kulakların pası silindi

06 Mart 2024 Çarşamba 17:37

 Aysel Demircan şefliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kartepe Türk Sanat Müziği Korosu, eşsiz eserlerden oluşan, kulakların pasını silen bir konser verdi. 
 Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizlerle bir arada olmak keyif ve heyecan vermektedir. Birçok etkinliği birlikte yaptık. Bu etkinlik insana huzur ve mutluluk vermektedir. Burada emeği geçen başta Aysel Demircan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız. İnşallah bir gün aranızda olacağım" dedi. 
 Toplu ve solo şarkılardan oluşan konser, coşku ve keyifle dinlenirken, alkışlarla son buldu. 


İHA
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