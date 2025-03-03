KARTEPE’DE RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılarak Kartepeli miniklerle bir araya geldi.

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, Kartepeli miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde hafta sonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “En İyi Dost” ve “Ağustos Böceği ile Karınca” adlı çocuk tiyatroları sahnelendi. Bu keyifli oyunlar sayesinde küçük katılımcılar hem eğlendi hem de faydalı vakit geçirdi.

KARTEPELİ MİNİKLER ÇOK EĞLENDİ

Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Kartepeli minikler doyasıya eğlendiler. İbiş ve Nasreddin Hoca'nın eğlenceli sunumlarıyla başlayan etkinlikte, geleneksel kukla gösterileri miniklerin ilgisini çekerken, Hacivat ve Karagöz'ün diyalogları izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. İllüzyon gösterisi, çocukların ilgisini çekerek etkinliğe büyüleyici ve etkileyici bir atmosfer kazandırdı. Bu çeşitlilik dolu etkinliklerde çocuklar hem kültürel değerleri tanıma fırsatı buldular hem de keyifli anlar yaşadılar.

KARTEPE’MİZDE YAŞATMAYA KARARLIYIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, gerçekleşen etkinliklere katılarak önemli bir mesaj verdi. Başkan Kocaman, "Hacivat ile Karagöz'ün mizahı ve neşesi aracılığıyla geçmişteki o sıcak ve samimi Ramazan atmosferini geleceğin teminatı olan çocuklarımızın da tanıyabilmesi, yaşayabilmesi için bu değerli geleneği bu yıl da Kartepe’mizde yaşatmaya devam ediyoruz" ifadesiyle bu kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

(Ömer İLGEÇ)