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Kıbrıs gazisinin müzeyi aratmayan evi

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Olca, içinde antika değeri taşıyan eşyalarında bulunduğu yüzlerce ürünü evinde sergiliyor. Biriktirdiği ürünlerle evini adeta müzeye çeviren Olca, "Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" dedi.

Kıbrıs gazisinin müzeyi aratmayan evi

08 Ocak 2024 Pazartesi 15:48

 Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, nostaljiye olan ilgisiyle evini adeta müzeye çevirdi. 30 yıldır geçmiş dönemlerden kalma ürünleri satın alarak biriktiren Olca'nın evinin her köşesi görenleri maziye götürüyor. Mümin Olca'nın evinde tabanca, kılıç, rozet, saat, mutfak eşyası, 1915 Çanakkale Savaşı'ndan kalan gülle parçaları gibi yüzlerce ürün bulunuyor. Olca, evinde sergileyemediği ürünleri ise başka yerde muhafaza ederek sergilemeyi düşünüyor.  
   
 "Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için tarihi ürünleri biriktiriyorum" 
 Tek başına yaşadığını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, "Eşim 3 ay önce vefat etti ve tek başıma yaşıyorum. Tarihi eserlere karşı merakım var. Gençliğimden beri birçok eşya biriktirdim. Rahmetli eşim de severdi. O sevmezse bu kadar biriktiremezdim. 30 yıl, belki de daha fazla süreden beri tarihi ürünleri biriktiriyorum. Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için ürünleri biriktiriyorum. 100'ün üzerinde burada olmayan çok fazla ürün var. Çoğu orijinal ürün ama replika ürünler de var. Orijinal ürünlere ulaşmak çok zor çünkü pahalı" dedi.  
 
  "Çanakkale ruhunu hissetmek için herkesin oraya gitmesi lazım" 
  Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini söyleyen Olca, "Kapadokya, Gaziantep, Sivas, Samsun, Ordu, Karadeniz sahilinin hepsini, Batum'a kadar gezdim. Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi yerlere de gittim. Benim en dikkatimi çeken yer Çanakkale olmuştu. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Çanakkale ruhunu hissetmek için herkesin oraya gitmesi lazım. Bu vatanın bize nasıl emanet edildiğini görmek için oraya gitmek gerekiyor" şeklinde konuştu. 
 
  "Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" 
  Topladığım ürünlerin hepsini sergilemeyi düşündüğünü aktaran Mümin Olca, "Gençlerin, okul çağındaki çocukların tarihi ürünleri görmesini istiyorum. Tarihi ürünler bulunca hala satın almaya özen gösteriyorum. 30 yıldır topladığım eşyalara ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum. Zaten o dönemle bu dönemin fiyatları farlıydı. Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Manevi değerleri benim için daha pahalıdır. O yüzden bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" ifadelerini kullandı.  


İHA
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