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KÜLTÜR VE SANAT:
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KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) yaz dönemi final etkinlikleri bu kez İzmit Sekapark ve Gölcük Kavaklı Sahili’nde gerçekleşti. Coşkuyla kutlanan etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu

27 Temmuz 2025 Pazar 10:49

 BERNA ABİŞ DE ÇOCUKLARLAYDI

İzmit Sekapark’taki etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Çocuklarla oyunlar oynayıp ailelerle sohbet eden ve gün boyu etkinlik alanını gezerek miniklerin coşkusuna ortak olan Abiş, ailelerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

SON DERSİ ÖĞRETMENLERİYLE YAPTILAR

1 aylık yaz dönemi boyunca KO-MEK çatısı altında eğitim alan çocuklar, son derslerini final programında öğretmenleriyle birlikte işledi. “Anne-Çocuk atölyeleri”, “Ev Becerileri Atöleyeleri” ve “Yaz Kur’an-ı Kerim Kurslarının” son derslerini tamamlayan kursiyerler, finalde sertifikalarına kavuştu. Eğitimleri merkezlerden doğaya taşıyan KO-MEK, aileler tarafından da takdir topladı.

 

ŞİŞME OYUNLAR, SALINCAKLAR VE SAHNE GÖSTERİLERİ

Sekapark ve Kavaklı Sahili’ne kurulan şişme oyun grupları, dönen salıncaklar ve sahne aktiviteleri çocukların ilgi odağı oldu. Pamuk şeker, patlamış mısır ve çay ikramlarının yapıldığı alanda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de çimlere oturup çay eşliğinde sohbet etti. KO-MEK’in alandaki hazırlıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Kurulan sahnede çuval yarışından halat çekmeye, dans gösterilerinden şarkı söylemeye kadar birçok aktiviteyle minikler enerjilerini doyasıya harcadı. Yarışmaları kazanan çocuklara çeşitli ödüller takdim edildi. Çocuk cıvıltılarıyla dolan alanlarda hem çocuklar hem de aileler keyifli zaman geçirdi.

 

GÖLCÜK’TE ORMAN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

KO-MEK, Gölcük’teki final etkinliğinde, Eskişehir’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 orman işçisini unutmadı.10 orman şehidi için düzenlenen anma töreninde ilahiler ve dualar okundu.

 

ATÖLYELERDE ANNE-ÇOCUK EL ELE

Etkinlik alanlarında hazırlanan atölyelerde anneler ve çocuklar birlikte zaman geçirme fırsatı buldu. El becerisi etkinlikleri, takı tasarımı, boyama ve daha birçok atölyede çocuklar eğlenirken öğrendi. Doğayla iç içe ortamlarda anneleriyle birlikte atölyelere katılan çocuklar aynı zamanda yeni arkadaşlıklar da kurdu.

 

KOMEK’LE EĞLEN ÖĞREN

Sekapark ve Kavaklı Sahili’nde gerçekleşen etkinliklerde KO-MEK’in “Eğlenerek Öğren” mottosu bir kez daha hayat buldu. Ayrıca KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı “Komek Sepeti” de ziyaretçilerin odak noktası oldu. K0-MEK kursiyerleri eğitimlerden edindikleri bilgilerle hazırladığı hediyelik eşyaları stantlarında satma fırsatı buldu. Hem eğitici hem eğlenceli geçen gün, çocukların ve ailelerin hafızalarında güzel bir yaz hatırası olarak yer etti.

(Ömer İLGEÇ)

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