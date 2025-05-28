Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlediği sergiler kapsamında Karamürsel ilçe sergisinin açılışını gerçekleştirdi. KO-MEK’in kadınlara, gençlere ve toplumun her kesimine kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Büyükakın, “KO-MEK ile ortak mirasımız bizi birleştiriyor” dedi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı 20. yıl ilçe sergileri kapsamında Karamürsel ilçe sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergide birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

“KO-MEK VATANDAŞIN CAN SUYU OLDU”

KO-MEK Karamürsel ilçe sergisinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, KO-MEK’in toplumsal etkisini şu sözlerle dile getirdi: “KO-MEK adeta vatandaşımızın can suyu haline geldi. Burada hastalığını yenen, yalnızlığını aşan, yeni bir iş kuran ve yeni bir meslek öğrenen hayatlara şahitlik ediyoruz. Eskiden var olan dayanışmayı şehir hayatında kaybediyorduk. KO-MEK gibi kurumlar bu noktada imdadımıza yetişiyor. Sizlerin elleri bir araya geldiğinde, bizlerin başaramayacağı zorluk yoktur. Yardımlaşma sayesinde ayakta kalıyoruz.”

“ORTAK MİRASIMIZ BİZİ BİRLEŞTİRİYOR”

KO-MEK’in bu yılki teması olan “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” hakkında da konuşan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz soydaşlarımızla bir olursak, birlikte olursak hem ekonomik hem siyasal gücümüz artar. Ortak kültürel mirasımızı sahiplenmek, gelecekte Türk Dünyası ile daha güçlü ilişkiler kurmamızı sağlar. Gönül dostu Türk ülkeleriyle geleceği inşa edeceğiz.”

“KO-MEK’TE NELER BAŞARABİLECEĞİNİZİ GÖRÜN”

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Saniye Aksoy, “15 yaşında evlendim, büyük okullara gidemedim. Eşim vefat ettikten sonra psikolojik olarak çok zor günler geçirdim. Hayata tekrar tutunmamı sağlayan şey, kız kardeşim sayesinde tanıştığım KO-MEK oldu. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum; lütfen evde oturmayın, KO-MEK’e gelin. Burada neler başarabileceğinizi, neler üretebileceğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz” dedi.

“KURSLARIMIZ GÖZ KAMAŞTIRIYOR”

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise KO-MEK kurslarının öneminden bahsedip, “Karamürsel’de açılan kurslarımız adeta göz kamaştırıyor. El emeği, göz nuru eserler sadece estetik değil; aynı zamanda duygusal bir iyileşmenin de simgesi. KO-MEK gibi kurslar, vatandaşlarımıza hem psikolojik destek veriyor hem de ekonomik gelir kaynağı oluyor. Tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardında KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak kursiyere hediye edildi. Daha sonra protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Kursiyerlerle tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın emeği geçen herkese teşekkür etti.

EL BİRLİĞİYLE DAHA GÜZEL BİR KOCAELİ

Etkinlik, kursiyerlerin yaptığı geleneksel sanat gösterileri ve sergi alanındaki eser tanıtımları ile son buldu. Katılımcılar, KO-MEK’in sadece bir kurs değil, aynı zamanda bir dayanışma ve kalkınma modeli olduğunu ifade etti.



(Erkan ERENLER)