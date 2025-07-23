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KÜLTÜR VE SANAT:
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KO-MEK kursiyerleri “Artiz Mektebi”yi gururla sundu

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında önemli projelerinden biri olan KO-MEK’te tiyatro branşında eğitim gören kursiyerler, yılsonu gösterilerini sahneledikleri “Artiz Mektebi” adlı tiyatro oyunu ile taçlandırdı. İzmit Halkevi Gençlik Merkezi Genç Sahne Salonu’nda izleyicilerle buluşan oyun, seyircilerden büyük beğeni topladı.

KO-MEK kursiyerleri 'Artiz Mektebi”yi gururla sundu

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:27

 SAHNEYE YANSIYAN EMEK VE BAŞARI

İzmit Mimar Sinan Kurs Merkezi’nden 15 kursiyerin dört aylık yoğun eğitim sürecinin ardından sahneye koyduğu “Artiz Mektebi”, tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşattı. KO-MEK’in tiyatro branşındaki kursiyerleri üstün performanslarıyla genç sahnede adeta büyüledi. Oyun, sadece teknik başarıyla değil, aynı zamanda samimi ve sıcak sahne duruşuyla da seyirciden tam not aldı.

 

KO-MEK’TE EĞİTİMLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Üniversitesi” sloganıyla hayata geçirdiği KO-MEK, bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşın hayatına dokundu. Sanattan spora, el sanatlarından teknolojiye kadar birçok branşta ücretsiz eğitim imkânı sunan KO-MEK, tiyatro branşındaki başarılı çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Ücretsiz eğitim almak isteyenler, www.komek.org adresinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

 

BİREYSEL GELİŞİM VE KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI

KO-MEK’in sunduğu bu tür sanat ve kültür odaklı eğitimlerle Kocaeli halkının hem bireysel gelişimi destekleniyor hem de şehrin kültürel hayatına renk katılıyor. “Artiz Mektebi” tiyatro oyunu da bu emeğin ve başarının en güzel kanıtı oldu.

(Ömer İLGEÇ)

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