KO-MEK kursiyerlerine sahnede tam not

OYUN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Yahya Kaptan Kurs Merkezinde 9 ay boyunca eğitim alan uygulamalı tiyatro kursiyerleri, eğitimlerinin meyvesini sahnede verdi. Usta öğretici Murat Kaya’nın rehberliğinde toplam 200 saatlik tiyatro eğitimi alan 24 kursiyer, “Yanlış Anlama” adlı komedi türündeki tiyatro oyununu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) seyirciyle buluşturdu.

5 FARKLI SKEÇ, 5 FARKLI TEMA

Oyun, beş farklı skeçten oluşan yapısıyla dikkat çekerken, her bir skeç farklı temayı işleyerek seyircileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Toplumsal konulara mizahi bir dille ışık tutan gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Usta öğretici Murat Kaya, kursiyerlerin gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimiz sadece tiyatro tekniklerini değil, aynı zamanda sahne disiplini, ekip çalışması ve izleyiciyle etkileşim gibi çok yönlü deneyimler kazandılar. Emeklerinin karşılığını sahnede aldılar. Seyircimizin ilgisi de bu emeği taçlandırdı" dedi.

EMEĞİN MEYVESİ BOL ALKIŞ OLDU

Her yaştan izleyiciye hitap eden ve geniş bir mizah yelpazesi sunan "Yanlış Anlama" oyunu, kursiyerlerin azim ve gayretini sahneye yansıtması açısından örnek proje oldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ortaya koymuş oldukları sahne performansları ile bolca alkış alarak bir sezonu gururla tamamladı.



(Ömer İLGEÇ)