KÜLTÜR VE SANAT:
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KO-MEK’le gençler hayata hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 9-16 yaş arası gençler için düzenlediği “Ev Becerileri Atölyesi” kurslarına start verdi. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler, bu eşsiz fırsatla hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

KO-MEK'le gençler hayata hazırlanıyor

07 Temmuz 2025 Pazartesi 14:48

 GENİŞ BRANŞ SEÇENEĞİ, PRATİK EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), gençlerin yaz tatili dönemini en verimli şekilde geçirmeleri için onlara kapılarını açıyor. Bu kapsamda 9-16 yaş arası gençler için düzenlenen “Ev Becerileri Atölyesi” kurslarına start verildi. Ev Becerileri Atölyesi’nde mutfak becerilerinden takı yapımına, dikişten geri dönüşüme kadar pek çok alanda ücretsiz eğitimler veriliyor. Gençler, günlük hayatta işlerine yarayacak beceriler edinirken kendilerini farklı alanlarda da geliştiriyor.

 

KUR’AN-I KERİM ATÖLYESİYLE MANEVİ EĞİTİM

Atölyeler arasında önemli bir yere sahip olan Kur’an-ı Kerim sınıfında ise çocuklar, dini eğitim alarak hem manevi dünyalarını zenginleştiriyor hem de okuma ve anlamada derinleşiyor. KO-MEK, bu özel kursla gençlerin kültürel ve ahlaki gelişimine de katkı sağlıyor.

 

KO-MEK’İN GENÇLERE YATIRIMI

KO-MEK, sadece mesleki ve sanat eğitimleriyle değil, manevi ve kültürel alanlardaki atölyeleriyle de gençlerin çok yönlü gelişimini destekliyor. Toplumun her kesimine yönelik bu kapsamlı eğitimlerle, Kocaeli gençliği geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor.

 

“HAYATTA BİR ADIM ÖNE GEÇİN”

KO-MEK’in sunduğu eğitimlerle gençler, günlük yaşamda karşılaşacakları zorluklara karşı da daha hazırlıklı hale geliyor. “Pratik ev becerileriyle hayatta bir adım öne geçin” sloganıyla KO-MEK, gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

(Erkan ERENLER)

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