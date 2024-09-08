KOCAELİ MANAV KÖYLERİNİN TARİHİ VE TAŞKÖPRÜ NAHİYESİ

Kocaeli bölgesinde Gebze Körfez ve Derince ilçelerine bağlı 70 köyden oluşan Kocaeli bölgesi 1936 yılına kadar Gebze’ye bağlı nahiye merkezidir. Kurtuluş savaşı milli mücadele de çok önemli konuma sahip bölge çok sayıda şehit vermişti. Kocaeli’nin milli mücadeledeki yeri ile ilgili mavi Kocaeli gazetesinde yazdığım Araştırma yazımı sizlerle paylaşıyorum

https://www.mavikocaeli.com.tr/milli-mucadele-nin-100-yilin-da-tarihi-arastirma-kurtulus-savasi-nin-son-kursununu-kocaeli-gurup-komutanligi-atti/55773/Taş Köprlüler Derneği Şehitler LokmasıGebze Taşköprülüler derneğinin şdhitler için döktükleri lokma ikramı toplantısına katılan Ak Parti Kocaeli il Başkanı Mehmet Ellibeş beye Taşköprü bölgesinin bir zamanlar Gebze’ye bağlı nahiye Merhezi olduğunu söyleyerek. Taşköprü bölgesinin ilçe olması gerektiğini söyledim

Gebze Taşköprülüler dernrği başkanı Ali Osman Kılcan beyin toplantı İle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı

“.. Gene bugün bütün değerlerimizi Dernek merkezinde buluşturduk Kocaeli nin GOCABUBASI sayın Abdullah Göktürk Kocaeli yerel kültür platformu başkanı sayın Dr Metin Şentürk Kocaeli ve Gebze’nin ağabeyi Sayın İş adamı gönül insanı Sayın Mehmet Başaran Gebze gazetesi sahibi Devri Alem programı yapımcısı Gönül insanı Sayın İsmail Kahraman ,Şileliler dernek başkanı sayın Zeki şener, Duraklı ve çevre köyleri dernek başkanı sayın İsa Gül kadın kolları başkanı sayın Ümran Yavaş Tepecik Danışma kurulu başkanı sayın Coşkun Öztürk Dernek yönetim kurulu üyelerim kadın kolları başkanı sayın Asiye Kurt programa desdek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim biz birlikte daha güçlüyüz….”Sanayi Bölgesi Kocaeli de Köy HayatıBilim teknoloji sanayi ticaret ve turizm kenti olarak bilinip tanını Kocaeli bölgesi tarım ziraat ve meyveciliğin önemli merkezi

Kocaeli bölgesinde bulunan köylerin yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip

Her köyün ayrı bir hikayesi var isimleri tarihi geçmişi yansıtıyor o köylerden birisi Derince beş divan bölgesinde adı Osmanlı süvarilerinden alan Söerler köyünden yaptığımız canlı ysyın

https://fb.watch/b8nKQtgoFF/Kocaeli Derince Tahtalı divanı sofular köyünde çiftçilik yapan Muzaffer Yakut www.gebzegazetesi.com canlı yayın da köydeki hayatını anlatıp önemli bilgiler verdi

Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi olarak tanınan Kocaeli tarım ziraat ve hayvancılığın yapıldığı bölge olarak da biliniyor

Muzaffer Yakut gazetemiz kurucusu İsmail kahraman ın bir çok tv kanalında hazırlayıp sunduğu devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarını da Beğeni ile izleyen bir çiftçi

Muzaffer Yakut ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor Kocadlili yetkili yönetici ve siyasilerin köylere ve çiftçilere sahip çıkıp destek olmasını istiyoruz

Gebze Gazetesi Köylerden Canlı Yayın da

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/842419609941473/?vh=e&extid=0&d=nTaşköprü, Bölgesi Kocaeli’ne bağlı Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan 70 köyden teşkil olan bir yöredir.İsmini yöredeki Roma dönemine ait kemerli köprüden almaktadır. MS 50 yılında Romalılar tarafından Gök Su üstünde Kutça (Kutluca) ile Duranlı köyleri arasında yapılmış olup Geudos adı verilmiştir. Kurtuluş savaşında bölge çok önemli konuma sahip olmuş Kutluca telgıraf hanesi ile ilgili Gebze gazetesinde yazdığım makale

Tarihi Taşköprü bölgesi 1936 yılına kadar Gebze’ye bağlı nahiye merkeziydi

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35292Tarihi ipek yolu ile Nikomedia’ya ulaşan yolun üzerinde olan köprü daha sonra Taşköprü adıyla anılmaya başlamış ve civar köyler kendilerini Taşköprülü olarak belirtmişlerdir.Taşköprü köylerinde yerli olarak Manav denilen bir halk yaşamakta ve ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 1950 itibâriyle bu köylerin büyük çoğunluğunun şehre yakınlığı sebebiyle şehir hayatının da içindedir. Köylüleriyle sosyal yardımlaşma ve dayanisma sağlamak için Taşköprü Derneklerini kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla her yıl sonbahar aylarının başında Hasat Sonu Festivaliyle bir araya gelip kutlamalar yapmaktadırlar. Dümbüldek isimli şifâlı bir suyu bulunmakta ve böbrek taşlarının düşürülmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Kendilerinin yaklaşık olarak 1350 senesinden beri orada olduğunu belirten insanların yaşam biçimleri aynı zamanda İzmit’in yerli halkı olması sebebiyle önemlidir.[