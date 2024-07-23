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Kocaeli’de "Güvenli Okul Yolu Projesi" yayılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Okul Yolu" ve "Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması" alanlarını kent genelinde yaygın hale getiriyor.

Kocaeli'de

23 Temmuz 2024 Salı 13:54


 

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Okul Yolu" ve "Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması" ile kent sokaklarını yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ulaşım dairesi başkanlığı ekipleri, sokakların yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlara dönüştürülmesi amacıyla "Güvenli Okul Yolu" ve "Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması" projelerini hayata geçirmişti. Olumlu sonuçlar alınan projelerdeki uygulama alanları yaygın hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde projeleri uygulayacak. İzmit ilçesindeki proje alanı Atatürk Ortaokulu ve çevresinde yer alırken, Başiskele ilçesindeki proje Levent Kırca Oya Başar Anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu çevresinde gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı hedefleriyle ve Avrupa’da da birçok örneği gerçekleşen taktiksel kentleşme modeliyle gelen talepler proje kapsamında değerlendirilerek uygulanacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden, ilçe belediyelerden, muhtarlıklardan ve valilikten gelen 30’a yakın okul talebi ulaşım dairesi başkanlığı tarafından toplanıyor. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planında hedefleri doğrultusunda 5 yıllık dönem içerisinde 30 okul ve çevresinde dönüşüm uygulamaları ile “Güvenli Okul Yolu Projesi” Kocaeli’nin tamamında yaygınlaştırılacak. 
                            


İHA
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