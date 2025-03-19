KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu

Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve İzmit’te düzenlediği dinletiler ile gönüllere ilahi keyfi yaşattı.

Kocaeli'de ilahiler gönüllere dokundu

19 Mart 2025 Çarşamba 10:55

 Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini taçlandıracak iki dinleti ile gönüllerde ilahi keyfi yaşattı. Tasavvuf Müziği’nin sevilen sanatçılarından Feyzullah Çelebi ile Harun Beyaz sevenleriyle buluştu. Çelebi Gebze’de, Beyaz ise İzmit’te en güzel ilahilere ses verdi.

 

FEYZULLAH ÇELEBİ’DEN VUSLAT DİNLETİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu her alanda yaşatmaya devam ediyor. Her gün gerçekleştirilen çocuk etkinlikleriyle dolu dolu bir Ramazan yaşatan Büyükşehir, düzenlediği söyleşi ve konserlerle de vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Bu kapsamda sevilen sanatçı Feyzullah Çelebi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ne konuk oldu. Gebzelilerin severek izlediği “Vuslat” başlıklı dinletide, tasavvuf musikisi kalpleri ilahi sevgi ile buluşturdu. Sanatçı eşsiz yorumu ve dinleyicilerin katılımıyla unutulmaz bir Ramazan gecesinin yaşanmasına vesile oldu. En güzel ilahileri dinleyen vatandaşlar, zaman zaman ilahilere de eşlik etti.

 

HARUN BEYAZ MİLLİ İRADE MEYDANI’NA KONUK OLDU

İzmit Milli İrade Meydanı ise sanatçı Harun Beyaz’ı ağırladı. Beyaz, Ramazan’ın manevi atmosferinde seslendirdiği eserlerle gönüllere dokunan bir akşam yaşattı. Mübarek ayın huzuru ve birlikteliği müzikle daha da güzelleşirken, vatandaşlar dinleti için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti
Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk: Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk:...
Seyr-i Ramazan gecesi tam not aldı Seyr-i Ramazan gecesi tam not aldı
Büyükşehir bandosundan Ramazan’a özel konser Büyükşehir bandosundan Ramazan’a özel konser
Kulakların da gönüllerin de pasını sildiler Kulakların da gönüllerin de pasını sildiler
Büyükşehir’den müze konseptinde musiki dinletisi Büyükşehir’den müze konseptinde musiki dinletisi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti
Büyükşehir, “Müzeden Gelen Nağmeler” temasıyla düzenlediği tasavvuf musikisi dinletisiyle gönülleri...

Haberi Oku