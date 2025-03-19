Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini taçlandıracak iki dinleti ile gönüllerde ilahi keyfi yaşattı. Tasavvuf Müziği’nin sevilen sanatçılarından Feyzullah Çelebi ile Harun Beyaz sevenleriyle buluştu. Çelebi Gebze’de, Beyaz ise İzmit’te en güzel ilahilere ses verdi.

FEYZULLAH ÇELEBİ’DEN VUSLAT DİNLETİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının coşkusunu her alanda yaşatmaya devam ediyor. Her gün gerçekleştirilen çocuk etkinlikleriyle dolu dolu bir Ramazan yaşatan Büyükşehir, düzenlediği söyleşi ve konserlerle de vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Bu kapsamda sevilen sanatçı Feyzullah Çelebi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ne konuk oldu. Gebzelilerin severek izlediği “Vuslat” başlıklı dinletide, tasavvuf musikisi kalpleri ilahi sevgi ile buluşturdu. Sanatçı eşsiz yorumu ve dinleyicilerin katılımıyla unutulmaz bir Ramazan gecesinin yaşanmasına vesile oldu. En güzel ilahileri dinleyen vatandaşlar, zaman zaman ilahilere de eşlik etti.

HARUN BEYAZ MİLLİ İRADE MEYDANI’NA KONUK OLDU

İzmit Milli İrade Meydanı ise sanatçı Harun Beyaz’ı ağırladı. Beyaz, Ramazan’ın manevi atmosferinde seslendirdiği eserlerle gönüllere dokunan bir akşam yaşattı. Mübarek ayın huzuru ve birlikteliği müzikle daha da güzelleşirken, vatandaşlar dinleti için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)