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Kocaeli’de Ramazan akşamları renkli geçiyor

Büyükşehir’in düzenlediği etkinlikler Ramazan’a renk katıyor. Tarık Genç ilahilerle, Ayşe Sevim ise çocuk hikâyeleriyle Milli İrade Meydanı’na konuk oldu.

Kocaeli'de Ramazan akşamları renkli geçiyor

26 Mart 2025 Çarşamba 10:41

 Büyükşehir Belediyesi düzenlediği programlar ile Ramazan ayına renk katıyor. Bu kapsamda sevilen çocuk yazarı Ayşe Sevim’i minik okurlarıyla buluşturan Büyükşehir, Tarık Genç’in seslendirdiği ilahilerle de tasavvuf müziği keyfi yaşattı.

 

RAMAZAN’IN RUHUNU YAŞATAN HİKÂYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda sevilen çocuk yazarı Ayşe Sevim, Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de minik dostlarıyla buluştu. Yazar söyleşide çocuklara Ramazan ayının ruhunu yaşatan hikâyeler anlattı. Çocuklar, Ayşe Sevim’in anlatımıyla, iyiliğin ve paylaşmanın değerini keşfederek, bu önemli değerlerin Ramazan ayında daha da anlam kazandığını yürekten hissetti.

 

TARIK GENÇ DİNLETİSİNDE ÇAKIR’DAN ANLAMLI NAAT

Milli İrade Meydanı’nda unutulmaz tasavvuf geceleri de düzenleniyor. Sanat Kafe’de sevenleriyle buluşan Tarık Genç, Ramazan ayının manevi iklimine anlam katan ilahilerden oluşan bir dinleti sundu. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı. Çakır, kendisine yönelik rica üzerine sahneye gelerek muhteşem bir şiir seslendirdi. Arif Nihat Asya’nın peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) için yazdığı ünlü Naat’ını okuyan Çakır, duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Dinletinin sonunda konuklar beğenilerini alkışlarıyla gösterdi.

(Ömer İLGEÇ)

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