banner1142
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nde antika ve nostalji rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi, antika kültürünü genç kuşaklara aktarmak ve antikacı esnafının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bahar festivaline ev sahipliği yaptı. Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen festivalde yüzlerce eser antika tutkunlarıyla buluşturuldu.

Kocaeli'nde antika ve nostalji rüzgarı esti

26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:17

 GEÇMİŞTEN İZLER TAŞIYAN PARÇALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te inşa ettiği Milli İrade Meydanı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği’nin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği bahar festivali büyük ilgi gördü. Festivalde antika gramofonlardan eski paralara kadar pek çok eser sergilendi. Antika tutkunları, geçmişten izler taşıyan parçalarla unutulmaz bir yolculuğa çıkarken, esnaf da yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

ANTİKA VE EL EMEĞİ ESERLER

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Antikacı esnafının yer aldığı festivalde, birbirinden değerli ve tarihi ürünler yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserleri de festivalde sergilendi. Satışa sunulan el emeği göz nuru eserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda eser bu festivalde alıcı buldu.

 

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Çocuklarında unutulmadığı bahar festivalinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Palyaçolar, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, Hacivat-Karagöz oyunu ve sihirbaz gösterileriyle çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Alanda ayrıca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri sona yaklaşıyor KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri sona yaklaşıyor
Belediye Konservatuarı’nda yılsonu sergi heyecanı Belediye Konservatuarı’nda yılsonu sergi heyecanı
“Sanat ve Bilimin Yolu” Kocaeli’nden geçer “Sanat ve Bilimin Yolu” Kocaeli’nden geçer
Yerel Kültür Müzesi’nde keyif dolu etkinlik Yerel Kültür Müzesi’nde keyif dolu etkinlik
Kadınlar ve çocuklar kültürün kalbinde buluştu Kadınlar ve çocuklar kültürün kalbinde buluştu
Büyükşehir’den Gebzeli miniklere tiyatro keyfi Büyükşehir’den Gebzeli miniklere tiyatro keyfi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri sona yaklaşıyor
KO-MEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük emekle hazırladıkları el işi ürünlerini beğeniye sunduğu...

Haberi Oku