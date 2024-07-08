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KÜLTÜR VE SANAT:
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Körfez’de hem çocuklar hem de aileler unutulmaz anlar yaşadı

Körfez’de 50. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen konser ve çocuk şenliğine katılan aileler unutulmaz anlar yaşadı.

Körfez'de hem çocuklar hem de aileler unutulmaz anlar yaşadı

08 Temmuz 2024 Pazartesi 10:30

   
  Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yaş için etkinlikler vardı. İlk gün kortej ve gösteriler ile başlayan, ikinci gün yerel sanatçıların konseri ile devam eden festivalin üçüncü gününde Yarımca Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde çocuklar etkinlik gerçekleştirildi. Saat 18.00’de çocuk şenliği ile başlayan etkinliklerde heyecan dolu oyun parkurları ve gösteriler düzenlendi. Çocuklar tarafından en fazla ilgi gören alanlardan biri de survivor alanıydı. Çocuklar televizyon ekranlarından tanıdıkları parkurda kıyasıya mücadele etti. Yaş gruplarına göre ayrılan alanda yarışan çocuklar, çeşitli hediyeler aldı. Alanda jonglör hokkabaz ve illüzyon çocuk özel gösterisi büyük beğeni toplarken, ağzından ateş çıkaran jongör çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Akrobasi ve denge gösterisi, tek tekerlekli bisiklet show ve ateş show gösterisi ilgiyle izlendi. Çocuklar gösterilere alkışlarıyla eşlik etti. Ayrıca alanda kurulan şişme oyun grupları da ilgi gördü. Festival kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yaz boyunca çocuklar için mahalle mahalle şenlikler düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. 


İHA
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