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Kulakların da gönüllerin de pasını sildiler

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü Korusu, Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de verdiği konserle ilahi severleri mest etti.

Kulakların da gönüllerin de pasını sildiler

14 Mart 2025 Cuma 10:51

 Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde yürekleri dolduran bir dinletiye imza attı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü Korusu verdiği konserle Milli İrade Meydanı’nı ilahi sesleriyle doldurdu.

 

ŞEF KADİR DALCA YÖNETİMİNDEKİ KORO

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı programlar vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bu kapsamda Milli İrade Meydanı Sanat Kafe’de kalplere dokunan bir ilahi dinletisi gerçekleştirildi. İftarın ardından gerçekleştirilen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Şef Kadir Dalca yönetimindeki konser Acemaşiran makamındaki “Donandı her yer kandiller ile” adlı Ramazan ilahisi ile başladı.  Ardından Dini Musiki Korosu’nun şefi ve aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin uşşak makamındaki eseri seslendirildi. Konserin birinci bölümü Hüseyni eserlerin icrası ile sona erdi.

 

SOLO PERFORMANSLAR BEĞENİ TOPLADI

Koro konserin ikinci bölümünde ise Hicaz eserleri seslendirdi. Vatandaşların eşlik ettiği eserlerde solo performanslara da yer verildi. Koro üyelerinden; Behlül Engin, İhsan Şen, Hasan Aksoy ve Kadir Dalca’nın solo performansları beğeni topladı.

 

21. YILINI KUTLAYAN BAŞARILI KORO

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü Korusu 21. yılını kutluyor. Başarılı koro 50 kişiden oluşuyor. Sanat Kafe’deki oturma düzeni nedeniyle konserde 11 kişi görev yaptı. Konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini alkışlarıyla ortaya koyarken, unutulmaz Ramazan gecesi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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