Kültür sanatta kış sezonu başladı

Kartepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kumpanyada Curcuna" adlı tiyatro gösterisi, 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği "Kumpanyada Curcuna" isimli oyun, Temaşa-ül Curcuna isimli bir kumpanyada geçiyor. 19 Ekim'de ise çocuklar için özel olarak hazırlanan "Hayaller Ülkesi" adlı tiyatro gösterisi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ada Tiyatrosu'nun üstlendiği bu yapım, Kerem Murkurt'un yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği bir eser. Oyun, Kerem Murkurt, Zeynep Karpuz ve Burak Tekin gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla zenginleşecek ve saat 14.00'da başlayacak.

İHA