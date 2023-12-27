KÜLTÜR VE SANAT:
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KÜLTÜREL SANATLAR GÖLCÜK'TE MODERN SANATLARLA BİRLEŞİYOR

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 13-14 Ocak tarihlerinde; eğitmen Reyhan Tezsay tarafından sanatseverlere alüminyum folyo kabartma tekniği eğitimi verilecek.

KÜLTÜREL SANATLAR GÖLCÜK'TE MODERN SANATLARLA BİRLEŞİYOR

27 Aralık 2023 Çarşamba 12:18

Gölcük Belediyesi düzenlediği etkinliklerle ilçenin kültür-sanat kimliğine değer kazandırmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında “Kültürel Sanatlar Modern Sanatlarla Birleşiyor” sloganı ile 13-14 Ocak tarihlerinde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde alüminyum folyo kabartma tekniği eğitimi düzenlenecek.

 

UYGULAMALI EĞİTİM İLE SANATIN TEKNİĞİNİ ÖĞRENECEKLER

Saat 10.00-16.30 saatleri arasında usta öğretici Reyhan Tezsay tarafından verilecek ücretsiz eğitimlerde; sanatsevere, uygulamalı bilgiler verilecek. Eğitime katılmak isteyenler 0549 735 26 94 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

 

OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN SANAT

Alüminyum folyo kabartma tekniği çokça yapılan, günümüzde ise tekrar popülerlik kazanan sanatlardandır. Alüminyum, bakır ve demir gibi metallerin 100-250 mikron kalınlıklarda sac malzeme haline getirilerek ters taraftan işlenmesiyle icra edilir. Osmanlı döneminde bakır kabartma olarak bilinen tekniğin günümüzde folyo üzerine çalışarak yaşatılması sağlanıyor.

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