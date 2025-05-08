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Macar heyetinden SEKA Kâğıt Müzesi’ne tam not

Macar Kâğıt Müzesi uzmanlarından oluşan heyet, SEKA Kâğıt Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette kâğıt üretim tarihi ve müzecilik çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Macar heyetinden SEKA Kâğıt Müzesi'ne tam not

08 Mayıs 2025 Perşembe 10:15

 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, uluslararası bir iş birliğine daha ev sahipliği yaptı. Macar Kâğıt Müzesi’nde faaliyet gösteren kâğıt müzesi uzmanları, SEKA Kâğıt Müzesi’ni ziyaret ederek müzenin sergi alanları, atölyeleri ve arşiv çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

 

MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, uluslararası bir iş birliğine daha ev sahipliği yaptı. Macar Kâğıt Müzesi’nde faaliyet gösteren kâğıt müzesi uzmanları, SEKA Kâğıt Müzesi’ni ziyaret ederek müzenin sergi alanları, atölyeleri ve arşiv çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, kâğıt üretim tarihi ve müzecilik çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

 

ENDÜSTRİYEL MİRASA VERİLEN ÖNEMİ TAKDİR ETTİLER
Macar heyeti, SEKA Kâğıt Müzesi’nin hem endüstriyel mirasa verdiği önemi hem de kâğıt üretim sürecindeki bilgi ve birikimi ziyaretçilere sunma konusundaki yaklaşımını takdir ettiklerini ifade etti. Bu anlamlı ziyaret, uluslararası düzeyde kültürel ilişkilerin ve mesleki iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

(Erkan ERENLER)

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