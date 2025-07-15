banner1172
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehteran takımından 15 Temmuz’a özel “Vatan Marşı”

Söz ve müziği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’ndan Metin Yeşilbalkan’a ait olan “Vatan Marşı”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz anma programında ilk kez yankılanacak. Marştan kesitleri içeren video, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Mehteran takımından 15 Temmuz'a özel 'Vatan Marşı”

15 Temmuz 2025 Salı 10:00

 BESTESİ VE MÜZİĞİ MEHTERAN TAKIMINA AİT

Milletin iradesini ortaya koyarak, cesaretle savunduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel yepyeni bir marşı Büyükşehir Belediyesi Tören ve Organizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Takımı ortaya çıkardı. Beste ve müziği mehteran takımı içerisinde görevli Metin Yeşilbalkan tarafından yazılan “Vatan Marşı” Büyükşehir’in Milli İrade Meydanı’nda düzenleyeceği 15 Temmuz Kardan Aydınlık Programı’nda ilk kez tam olarak icra edilecek.

 

“GÖNÜLLERE DOKUNACAK, HAFIZALARA KAZINACAK”

Vatan Marşından özel kesitlerin olduğu video, Başkan Büyükakın ve Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. “15 Temmuz’un ruhu bu kez notalara döküldü” başlığı atılan paylaşımda Vatan Marşı’nın ilk kez 15 Temmuz anma programlarında yankılanacağı belirtildi. Başkan Büyükakın, paylaşımında, “Milletin direnişi, kararlılığını ve vatan sevgisini anlatan bu özel eser, gönüllere dokunacak, hafızalara kazınacak” ifadelerini kullanıldı. Vatan Marşına 15 Temmuz programlarından sonra özel klip çekilerek, Büyükşehir’in ve Başkan Büyükakın’ın hesaplarından paylaşılarak yayınlanacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin yerel kültür yol haritası hazırlandı Kocaeli’nin yerel kültür yol haritası hazırlandı
Estonya ve Finlandiya'da Devri Alem Estonya ve Finlandiya'da Devri Alem
KO-MEK’le gençler hayata hazırlanıyor KO-MEK’le gençler hayata hazırlanıyor
Halkevi Gençlik Merkezi’nde perde kapandı Halkevi Gençlik Merkezi’nde perde kapandı
Hem haşere kontrol uzmanı hem de polisiye yazarı Hem haşere kontrol uzmanı hem de polisiye yazarı
Kocaeli’de 2. Balkan Halk Oyunları rüzgârı esti Kocaeli’de 2. Balkan Halk Oyunları rüzgârı esti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’nin yerel kültür yol haritası hazırlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla...

Haberi Oku