Milli İrade Meydanı dolup taştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Fel, unutulmaz bir konserle hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Kocaelililer, sanatçının sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti, İzmit Milli İrade Meydanı doldu taştı.



MUHTEŞEM BİR KONSER ORGANİZASYONU MUHTEŞEM BİR KONSER ORGANİZASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli İrade Meydanı’nda Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest’i düzenliyor. EnFest Gençlik Festivali ile birçok etkinliğe imza atarak bayram coşkusunu 7’den 70’e her yaştan insana ulaştıran Kocaeli Büyükşehir muhteşem bir konser organizasyonu gerçekleştirdi. Milli İrade Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar, Barış Manço ve Cem Karaca’ya benzetilen tarzı ile son yılların en sevilen sanatçılarından biri olan Emre Fel’in eşsiz performansına tanıklık etti.

HERKESİN BÜYÜK BEĞENİSİNİ TOPLADI

Son yıllarda büyük bir hayran kitlesi kazanan ve genç müzisyenler arasında öne çıkan, Yeni Anadolu müziğinin sevilen ismi Emre Fel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne aldı. Saatler 21.00’i gösterdiğinde hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Emre Fel, binlerce Kocaelilinin izlediği konsere “Bi' Gün Anlarsın” isimli sevilen şarkısıyla başladı. Şarkılarını kendine özgü tarzı ile seslendiren ünlü sanatçı canlı performansıyla dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

KOCAELİSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Konserin başlangıcında sahneye çıkarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamını konser alanındaki vatandaşlara ileten Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Hasan Ayaz ayrıca ünlü sanatçı Emre Fel’e şampiyon Kocaelisporumuzun formasını takdim etti. Dinleyicilerine özel bir repertuvar hazırlayan Emre Fel konser boyunca hit parçalarının yanı sıra Kocaelililer için özel olarak seçtiği bazı şarkıları da seslendirdi. Her şarkıda coşku katlanarak arttı, tüm şehir adeta tek bir ses oldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Genç sanatçı gösterdiği performansın yanı sıra samimi sohbetiyle de hayranlarının kalbini kazandı. Sempatik tavırları ve muhteşem sesiyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçı konserin sonunda kendisini EnFest’te dinleyicileriyle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

BAŞKAN’DAN ALANI DOLDURAN GENÇLERE TEŞEKKÜR

Alanı dolduran gençlere sosyal medya hesabından teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ikinci gününde de meydan yine dolup taştı. Emre Fel konseriyle coşku zirveye çıktı, gençler enerjisiyle geceye damga vurdu. Kutlamalara yoğun ilgi gösteren tüm gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bayramı birlikte yaşamak çok güzel.” ifadelerini kullandı.