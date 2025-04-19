Mine Sota, Başiskeleli minik kitapseverlerle buluştu Başiskele Belediyesi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyat sevgisini aşılamak amacıyla yazar Mine Sota'yı çocuklarla buluşturdu.

19 Nisan 2025 Cumartesi 10:23