KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minik kalpler Ramazan’ın coşkusunu yaşadı

Büyükşehir’in “Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, etkinlik boyunca hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi

Minik kalpler Ramazan'ın coşkusunu yaşadı

25 Şubat 2025 Salı 11:01

 Kocaeli Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu iş birliğinde “Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliği düzenledi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte minik kalpler Ramazan’ın coşkusunu yaşadı.

 

ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan da çocuklara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gerçekleştirilen programda çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir, Ramazan ayının ruhunu eğlenceli etkinliklerle minik kalplere yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kocaeli Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen “Minik Kalpler Ramazanı Karşılıyor” etkinliğinin ikincisi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

Program Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Kocaeli birincisi Abdulkadir Topdağ’ın tilaveti ile başladı. Ardından TRT çocuk programcısı ve tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül sahne aldı. Goncagül’e etkinlik boyunca gölge oyunu karakterlerinden Karagöz eşlik etti. Çocuklar kendileri için hazırlanan jonglör, kukla, sahne akrobasi gösterileriyle doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır, Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi. Program dualar ile son buldu.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Oda Orkestrası karlı geceyi sanatla ısıttı Büyükşehir Oda Orkestrası karlı geceyi sanatla...
Sanatın kalbi SEKA Sanat İhtisas’ta atıyor Sanatın kalbi SEKA Sanat İhtisas’ta atıyor
Baroktan Anadolu’ya senfonik tınılar bu konserde Baroktan Anadolu’ya senfonik tınılar bu konserde
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Afiş Yarışması Başvuruları Başladı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Afiş Yarışması...
Ankara’da yeni Aşk’a büyük ilgi Ankara’da yeni Aşk’a büyük ilgi
Kocaeli Büyükşehir’e ‘En İyi Bilim Sahnesi’ ödülü Kocaeli Büyükşehir’e ‘En İyi Bilim Sahnesi’...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Büyükşehir Oda Orkestrası karlı geceyi sanatla...
Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası, Çellistanbul Quartet topluluğuyla karlı bir akşamda akıllardan...

Haberi Oku