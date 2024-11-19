KÜLTÜR VE SANAT:
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Minikler Kurnaz Tilki'nin maceralarını izledi

Kartepe'de çocuklar için sahnelenen "Kurnaz Tilki" isimli tiyatro oyunu eğlenceli ve renkli anlara sahne oldu.

Minikler Kurnaz Tilki'nin maceralarını izledi

19 Kasım 2024 Salı 10:49

 Kartepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde minikler için "Kurnaz Tilki" tiyatro gösterisi sahnelendi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da etkinliğe katılarak, miniklerin neşesine ortak oldu.  
 Kurnaz Tilki oyunu, Şenol Kara'nın yazarlığı ve yönetmenliği altında, İlknur Bayrak ve Serdar Türk'ün performanslarıyla çocukların beğenisini kazandı. Oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarak, Kurnaz Tilki'nin maceralarını canlı ve etkileyici şekilde sahneye taşıdı. Kocaman, "Kurnaz Tilki oyununu evlatlarımızla birlikte izleyerek hem eğlendik hem öğrendik. Oyunu sergileyen başarılı ekibe ve salonu dolduran çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 


İHA
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