Moda Akademisi ilk yılını taçlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve istihdama yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İstihdam Akademilerinin ilki olan Moda Akademisi, geleneksel ile moderni buluşturan özel bir defile ve sergi ile ilk yılını taçlandırdı.

MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Kağıt Müzesi’nde muhteşem bir defile ve sergiye ev sahipliği yaptı. İstihdam Akademilerinin ilki olan Moda Akademisi, geleneksel ile moderni buluşturan özel bir defile ve sergiye imza attı. Moda Akademisi’nin “Yılsonu Özel Defilesi ve Karma Sergisi”nin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ile sanatseverler katıldı.

DOLU DOLU BİR EĞİTİM YILI

1 Ekim 2024’te eğitim serüvenine başlayan Moda Akademisi’nde, 8 farklı branşta toplam 254 kursiyer eğitim aldı. Yıl boyunca düzenlenen 7 temalı sergi, 41 workshop ve 6 söyleşi ile kursiyerlere hem teknik hem de sanatsal gelişim alanları sunuldu.

“MODANIN KALBİ KOCAELİ’NDE ATACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı açılış konuşmasında, “Defilede yer alan her ürün emeğin ve alın terinin birleşmesi ile ortaya çıkmış muhteşem eserler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Moda akademisi ile artık modanın kalbi Kocaeli’nde atmaya başladı. Burada yetişen moda tutkunu kursiyerlerimiz geleceğin modasına tasarımlarıyla yön verecekler” dedi.

GELENEKSEL İLE ÇAĞDAŞIN BULUŞTUĞU DEFİLE

Defile öncesinde, KO-MEK Müzik Grubu eğitmenleri eşliğinde solist Seren Uğur’un sunduğu konserle sanat dolu anlar yaşandı. Ardından kursiyerlerin hazırladığı “Türk Dünyasının İlhamıyla: Kültürel Mirasın Modern Yorumu” temalı koleksiyon, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonda yer alan 20 özgün tasarım; geleneksel motifleri, çağdaş moda anlayışıyla harmanladı.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÜLTÜREL MODA YOLCULUĞU

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk coğrafyasının geleneksel giyim kültüründen esinlenerek hazırlanan koleksiyon; modern formlar, etnik desenler ve yenilikçi siluetlerle harmanlandı. Tasarımlar, sadece birer moda unsuru olmanın ötesinde; kimlik, hafıza ve yaratıcılık üzerine düşünsel bir anlatı sunuyor.

SERGİ VE DEFİLE BİR ARADA

Moda Akademisi’nin yıl boyunca farklı temalarla hazırladığı çalışmalardan oluşan karma sergi de aynı etkinlik kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Sergi ve defile, gelenek, sanat ve tasarımın iç içe geçtiği görsel bir şölen sundu.



(Ömer İLGEÇ)