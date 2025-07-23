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KÜLTÜR VE SANAT:
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Muharrem ayının manevi iklimi Kocaeli’yi sardı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mevlevi Evi, Muharrem ayının anlam ve maneviyatını yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aşure ikramının yapıldığı etkinlikte musiki dinletisi, ilahiler ve naatlar eşliğinde katılımcılara derin bir manevi yolculuk yaşatıldı.

Muharrem ayının manevi iklimi Kocaeli'yi sardı

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:21

 MUHARREM AYININ MANEVİYATI ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mevlevi Evi, Muharrem ayının anlam ve maneviyatını yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Mâh-ı Muharrem” başlığıyla düzenlenen programda, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in manevi atmosferi katılımcılarla buluşturuldu. Etkinlik, geçmişin hikmetli mirasını bugünün gönül dünyasına taşıyan, sevgi, hoşgörü ve içsel tefekkür değerlerini öne çıkaran zengin bir içerikle gerçekleştirildi.

 

MEVLEİ EVİ’NDE DERİN BİR MANEVİ YOLCULUK

Programda tasavvuf musikisinin duayen isimlerinden Ahmet Özhan ile Muharrem ayının anlamı, manevi derinliği ve tasavvuf kültüründeki yeri üzerine sohbet gerçekleştirildi. Ardından “Aşk-ı Niyaz” Tasavvuf Musikisi Grubu tarafından sunulan musiki dinletisi, ilahiler ve naatlar eşliğinde katılımcılara derin bir manevi yolculuk yaşattı.

 

AŞURE İKRAMINDA BULUNULDU

Etkinlik sonunda Muharrem ayının simgelerinden biri olan aşure ikramı ile programa katılan misafirlere geleneksel bir lezzet sunuldu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mevlevi Evi, bu anlamlı programlarla şehrin kültürel ve manevi hayatına değer katmaya devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

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