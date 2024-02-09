“Mustafa Kemal’ in İzinde Balkanlar” Belgeseli galası bu akşam Gebze’de

Koşukavak Turizm tarafından yaklaşık 4 yıl önce başlayan ve pandemi süresinde de Yunanistan ve Bulgaristan çekimleri ile aralıklı olarak devam ettikten sonra tamamlanan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan belgesel eseri tamamlandı.