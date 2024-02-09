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“Mustafa Kemal’ in İzinde Balkanlar” Belgeseli galası bu akşam Gebze’de

Koşukavak Turizm tarafından yaklaşık 4 yıl önce başlayan ve pandemi süresinde de Yunanistan ve Bulgaristan çekimleri ile aralıklı olarak devam ettikten sonra tamamlanan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan belgesel eseri tamamlandı.

'Mustafa Kemal' in İzinde Balkanlar” Belgeseli galası bu akşam Gebze'de

09 Şubat 2024 Cuma 14:30


Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakupoğlu bu akşam saat 19:00 da Gebze Ticaret Odası Meslis Salonu’nda gerçekleşecek olan galaya tüm protokolü ve Gebze halkını davet etti.

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“Mustafa Kemal’ In İzinde Balkanlar” Belgeseli Galası Bu Akşam Gebze’de
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