Mutlu Şehir Okulları’nda “Çocuk Edebiyatı” konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı etkinlikler hız kesmiyor. “ Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri kapsamında çocuk edebiyatı konuşuldu. Yazar Tuğba Coşkuner, çocuk edebiyatında hikâye yazım sürecini katılımcılara anlattı.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK KİTABI YAZARI OLMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri kapsamında Mutlu Çocuklar Okulu başlığı altında “Bir Hikâye Nasıl Ortaya Çıkar? Türkiye’de Çocuk Kitabı Yazarı Olmak” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik Anne Şehir Merkezi Akasya’da Yazar Tuğba Coşkuner’in katılımıyla yapıldı.

ANNE VE ÇOCUKLAR İÇİN İLHAM VERİCİ BULUŞMA

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve annelerin çocukları ile birlikte katıldığı söyleşide Yazar Coşkuner, bir hikâyenin ortaya çıkış sürecini anlatarak çocuk edebiyatının önemine vurgu yaptı. Coşkuner, çocuk kitaplarının yazım süreci ve karakter oluşturma üzerine deneyimlerini paylaştı.

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜ DESTEKLENDİ

Söyleşide çocuklar, hikâye yazımı üzerine düşünmeye teşvik edilirken, anneler de çocukları için kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. Söyleşi sonunda katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuk edebiyatına dair yeni bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri Ramazan ayı boyunca farklı konu başlıkları ile devam edecek. Etkinlikler ile ilgili bilgi almak isteyenler 0262 318 27 29 numaralı telefonu arayabilirler.



(Ömer İLGEÇ)