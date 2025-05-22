Müzeler Haftası özel etkinliklerle kutlanacak

ZİYARETÇİ ODAKLI PROGRAMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında müzeleri tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda Müzeler Haftası etkinlikleri 21-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek çeşitli programlarla başlayacak. El emeği ve sanat odaklı programlar her yaştan katılımcıya hitap ederken, ziyaretçiler aynı zamanda müzenin zengin koleksiyonunu da yakından keşfetme fırsatı bulacak.

ATÖLYELER VE SİNEMA KEYFİ

Program 24 Mayıs Cumartesi günü 14.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek atölye etkinlikleriyle devam edecek. Katılımcılar, el emeğine ve sanata dayalı keyifli bir deneyim yaşayacak. Günün finalinde ise saat 19.00’da SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda dev ekranda sinema gösterimi gerçekleştirilecek. Büyük ekranda film izleme keyfi, küçük sürprizlerle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir akşam sunacak.

ÖKTEN’İN SÖYLEŞİSİ İLGİ GÖRECEK

Etkinliklerin son günü olan 25 Mayıs Pazar saat 16.00’da ise Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Prof. Dr. Sadettin Ökten, Makine Salonu’nda çok özel bir söyleşi gerçekleştirecek. “Medeniyet ve Müze, Müzecilik” konulu bu söyleşide Prof. Dr. Ökten; şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine derinlikli düşüncelerini paylaşacak. Müzelerin kültürel süreklilikteki yeri, toplumsal hafızadaki rolü ve insanla kurduğu anlamlı bağ üzerine etkileyici bir konuşma sunacak.

TÜM HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERE AÇIK

SEKA Kâğıt Müzesi, Müzeler Haftası boyunca her gün saat 09.00 ile 17.30 arasında ziyarete açık olacak. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan farklı atölyeler, sergiler ve kültürel etkinlikler hafta boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)