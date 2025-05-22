banner1142
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müzeler Haftası özel etkinliklerle kutlanacak

Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren SEKA Kâğıt Müzesi, Müzeler Haftası kapsamında kültür ve sanat programlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Birbirinden özel etkinliklerin sunulacağı programlarla vatandaşların müzecilik konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Müzeler Haftası özel etkinliklerle kutlanacak

22 Mayıs 2025 Perşembe 10:53

 ZİYARETÇİ ODAKLI PROGRAMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında müzeleri tanıtmaya ve sevdirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda Müzeler Haftası etkinlikleri 21-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek çeşitli programlarla başlayacak. El emeği ve sanat odaklı programlar her yaştan katılımcıya hitap ederken, ziyaretçiler aynı zamanda müzenin zengin koleksiyonunu da yakından keşfetme fırsatı bulacak.

 

ATÖLYELER VE SİNEMA KEYFİ

Program 24 Mayıs Cumartesi günü 14.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek atölye etkinlikleriyle devam edecek. Katılımcılar, el emeğine ve sanata dayalı keyifli bir deneyim yaşayacak. Günün finalinde ise saat 19.00’da SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda dev ekranda sinema gösterimi gerçekleştirilecek. Büyük ekranda film izleme keyfi, küçük sürprizlerle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir akşam sunacak.

 

ÖKTEN’İN SÖYLEŞİSİ İLGİ GÖRECEK

Etkinliklerin son günü olan 25 Mayıs Pazar saat 16.00’da ise Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Prof. Dr. Sadettin Ökten, Makine Salonu’nda çok özel bir söyleşi gerçekleştirecek. “Medeniyet ve Müze, Müzecilik” konulu bu söyleşide Prof. Dr. Ökten; şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine derinlikli düşüncelerini paylaşacak. Müzelerin kültürel süreklilikteki yeri, toplumsal hafızadaki rolü ve insanla kurduğu anlamlı bağ üzerine etkileyici bir konuşma sunacak.

 

TÜM HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERE AÇIK

SEKA Kâğıt Müzesi, Müzeler Haftası boyunca her gün saat 09.00 ile 17.30 arasında ziyarete açık olacak. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan farklı atölyeler, sergiler ve kültürel etkinlikler hafta boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir gençleri sanatla buluşturdu Büyükşehir gençleri sanatla buluşturdu
Bahar coşkusu festivalle yaşanacak Bahar coşkusu festivalle yaşanacak
Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu
Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti Çayırova’da 19 Mayıs dolu dolu geçti
Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Festivali Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Festivali
Milli İrade Meydanı dolup taştı Milli İrade Meydanı dolup taştı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir gençleri sanatla buluşturdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat merkezi haline getirdiği Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde...

Haberi Oku