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KÜLTÜR VE SANAT:
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Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı

İzmit Belediyesi, İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında usta şair Nazım Hikmet Ran’ı 122. doğum gününde şiirleriyle andı. Programda ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen Ulusal Şiir Yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet Şiirleriyle Anıldı

16 Ocak 2024 Salı 22:55

 İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ve Aydili Sanat Derneği tarafından Nazım Hikmet Ran’ın 122’inci doğum günü anma programı ve Cumhuriyetin 100. yılı ulusal şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. 
 Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef acı günler yaşıyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Umarım bunlar son olur. Nazım Hikmet 61 yıl yaşamış ve 61 yıla birçok şeyi sığdırmış. Nazım Hikmet çok da eziyet çekmiş, vatan özlemi içerisinde yaşamını kaybetmiş.  KYÖD ve Aydili Sanat Derneği iş birliği ile ‘İzmit Unutmaz’ diyerek büyük şairimiz Nazım Hikmet Ran’ın 122’inci doğum gününü anmak ve Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şiir Yarışması Ödül Töreni için buradayız. Nazım Hikmet’i ifade etmek için kelimeler yetmez. O sadece Türkiye’nin değil, dünyanın saygı duyduğu eserleriyle yüz yıllar boyunca yaşayacaktır. Onun şiirleri insanlık, özgürlük ve barış idealleriyle dolu. Bu değerler bugünün dünyasında her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor. Bu zor zamanlarda Nazım Hikmet’in eserleri bize ve değerlerin sadece kelimelerden ibaret olmadığı, insan ruhunun derinliklerinden yükselen ve yaşamı anlamlandıran temel ilkeler olduğunu hatırlatıyor" dedi. 
 Programda Ulusal Şiir Yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.   




İHA
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