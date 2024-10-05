Nesiller kitapla buluştu

EĞLENCELİ YARIŞ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların yalnızca kitap sevgisini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini belirtti. Başkan Büyükakın, “Bu etkinlik, sadece çocuklarımız ve gençlerimiz için değil; büyükanneler, dedeler, anne-babalar gibi tüm kuşakları bir araya getirdi. Hem sporun hem de kültürün iç içe olduğu bu etkinlik, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na farkındalık kazandırdı” dedi. Başkan Büyükakın, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında organize edilen ve Kocaeli Kitap Fuarı ile bağlantılı olarak kitap sevgisini yaymayı hedeflenen yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.