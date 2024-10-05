Nesiller kitapla buluştu

Kocaeli Atletizm Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklar, gençler, anne-babalar ve büyükanneler ile dedeler katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Elden Ele, Nesilden Nesile” kitap bayrak yarışı, hem farklı kuşakları buluşturdu hem de başlayan Kocaeli Kitap Fuarı’na dikkat çekti.

EĞLENCELİ YARIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların yalnızca kitap sevgisini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini belirtti. Başkan Büyükakın, “Bu etkinlik, sadece çocuklarımız ve gençlerimiz için değil; büyükanneler, dedeler, anne-babalar gibi tüm kuşakları bir araya getirdi. Hem sporun hem de kültürün iç içe olduğu bu etkinlik, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na farkındalık kazandırdı” dedi. Başkan Büyükakın, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında organize edilen ve Kocaeli Kitap Fuarı ile bağlantılı olarak kitap sevgisini yaymayı hedeflenen yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.



