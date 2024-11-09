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Öğrenciler ara tatili sanatla geçirecek

Büyükşehir, ara tatile giren öğrenciler için İzmit ve Gebze’de sanatla dolu programlar düzenleyecek

Öğrenciler ara tatili sanatla geçirecek

09 Kasım 2024 Cumartesi 12:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren öğrenciler için İzmit ve Gebze’de sanatla dolu programlar düzenledi. Etkinliklere; İzmit’te Seka Sanat İhtisas Merkezi, Gebze’de ise Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Öğrenciler böylece, tablet ve bilgisayarın hapsettiği sanal dünyadan ayrılarak, tatillerini en verimli şekilde geçirme olanağı yakalayacak. 8-12 yaş arasındaki çocukların katılabileceği ara tatil etkinlikleri 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

 

İZMİT’TE SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ’NDE

İzmit’teki etkinliklerin gerçekleştirileceği Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde; resim, seramik, ebru, tezhip, hat ve kat-ı atölyeleri oluşturulacak. Resim 12 Kasım Salı, seramik 13 Kasım Çarşamba, ebru ve tezhip 14 Kasım Perşembe, hat ve kat-ı atölyeleri ise 15 Kasım Cuma düzenlenecek.  Atölyelerdeki eğitimler,  Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Geleneksel Sanatlar eğitmenleri tarafından verilecek ve 11.00-12.00 ile 14.00-15.00 arasında iki seans halinde gerçekleştirilecek.

 

OSMAN HAMDİ BEY KÜLTÜR MERKEZİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Gebze’deki etkinliklerin düzenleneceği Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de bir hafta boyunca minik konuklarını ağırlayacak. Burada kurulacak Cam Boncuk Atölyesi’nde çocuklar birbirinden renkli boncuklar yapmayı öğrenecek. Haluk Turgut tarafından verilecek eğitimler; 11.00- 12.00 ve 13.00-14.00 arasında iki seans halinde yapılacak. Ayrıca, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “İbiş İnternet Canavarı, Ramazan Abimle Şarkılar Söylüyorum, Volkan Abi, İllüzyon Şov ve Burak abi ile şarkılar” gösterileri ücretsiz izlenebilinecek.

 

 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Etkinlik başvuruları için iki ayrı link belirlendi. Buna göre İzmit Seka İhtisas Merkezi’ndeki etkinlikleri katılmak isteyenler, https://kocaeli.link/SekaEtkinlikleriBaşvuru linki üzerinden başvurularını yapacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler için ise, https://kocaeli.link/GebzeCamBoncukAtölyesi linki kullanılacak.
(Ömer İLGEÇ)





 

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