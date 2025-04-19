banner1136
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğuzhan Koç’tan 23 Nisan konseri

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç’u sevenleri ile buluşturacak.

Oğuzhan Koç'tan 23 Nisan konseri

19 Nisan 2025 Cumartesi 10:11

 Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok etkinliğe imza atarak bayram coşkusunu 7’den 70’e tüm kente yaşatacak. Bu kapsamda sanatçı Oğuzhan Koç da sevenleri ile buluşacak. Konser, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek.

 

COŞKU BÜYÜKŞEHİR’LE YAŞANACAK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi bu yıl da Kocaeli’nde coşkuyla kutlanacak.  Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kocaelili çocuklar, 5 güne yayılan etkinliklerle birbirinden renkli programlar, konserler ve gösterilerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük coşkuyla yaşayacak.

 

23 NİSAN, KOCAELİ’DE ŞENLİĞE DÖNÜŞÜYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sadece çocukların değil aile bireylerinin de katılacağı büyük bir bayram şenliğine dönüştürmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

5 güne yayılan zengin içerikli program, 19-23 Nisan tarihleri arasında tüm Kocaeli’nde büyük bir coşkuyla yaşanacak. 

 

OĞUZHAN KOÇ KONSERİ MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA

Büyükşehir Belediyesi, pek çok özel etkinliğin yanı sıra özel iki muhteşem konserle de 23 Nisan’ı kutlayacak. Bu konserlerin ilkinde Oğuzhan Koç, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Oğuzhan Koç konseri ile eğlenceli vakit geçirecek olan çocuklar, etkinlik alanında bulunan çeşitli aktivitelerle de doyasıya eğlenecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mine Sota, Başiskeleli minik kitapseverlerle buluştu Mine Sota, Başiskeleli minik kitapseverlerle buluştu
KO-MEK rüzgarı bu kez Derince’de esti KO-MEK rüzgarı bu kez Derince’de esti
Romanlar Günü Gebze’de coşkuyla kutlandı Romanlar Günü Gebze’de coşkuyla kutlandı
Lavta, doğu ve batıyı aynı tınıda buluşturdu Lavta, doğu ve batıyı aynı tınıda buluşturdu
“Çevreye değer ver, geleceğe iz bırak” “Çevreye değer ver, geleceğe iz bırak”
Darıca Kitap Fuarı dördüncü kez kitapseverlerle buluştu Darıca Kitap Fuarı dördüncü kez kitapseverlerle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Mine Sota, Başiskeleli minik kitapseverlerle...
Başiskele Belediyesi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyat sevgisini aşılamak amacıyla...

Haberi Oku